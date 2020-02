In Pfaffing drohten die Fische in einem Teich über das Wochenende zu verenden. Die Frischwasser-Zufuhr des Gewässers hatte sich verlegt. Um das zu verhindern, rückte die Feuerwehr Obritzberg am Samstag-Vormittag zu einem technischen Einsatz aus.

Eine elektrische Tauchpumpe und ein Rohrreiniger führten anfangs nur zu wenig Erfolg. Erst durch den Einsatz der Tragkraftspritze und der rotierenden Düse, konnten die Silberhelme die Zuleitung aus dem Bach wieder freilegen.