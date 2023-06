Spende für Traismaurer Samariter

Zu einem „Rettungstag“ hatte die Marina Sporthafen-BetriebsGmbH, Betriebsstätte Traismauer, in die Siedlung in unmittelbarer Nähe des Traismaurer Sporthafens geladen. „Jährlich gibt es rund 12.000 Herztodesfälle in Österreich. Einige gehen nicht gut aus, viele könnten verhindert werden. Gerade in belastenden Zeiten, wie wir sie momentan durchleben, ist es wichtig, noch näher zusammenzurücken und sich gegenseitigen Halt und Sicherheit zu geben!“, so Organisatorin Ursula Rössler.

Insgesamt hat es tagsüber drei Termine gegeben, an denen die anwesenden Schulungsteilnehmer unter der fachkundigen Anweisung von Rettungssanitätern des ASBÖ Traismauer den Umgang mit Defibrillator übten. Die Schulung wurde von allen Teilnehmern (vorwiegend Bewohnern von der Siedlung und des Camps) sehr positiv aufgenommen. Am Ende der Veranstaltung überreichte die Marina Traismauer eine Spende in der Höhe von 500 Euro an den Samariterbund Traismauer zur Unterstützung des Rettungsdienstes.