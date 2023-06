ÖVP spricht von Willkür

Wer darf in welche Volksschule? Ein konkreter Fall hat Feuer in die Debatte gebracht. Für den betroffenen Schüler gab es eine äußerst unbefriedigende Lösung.

Den Stein ins Rollen hatte, wie berichtet, der Direktor der Volksschulen St. Andrä und Herzogenburg, Bernhard Moser, gebracht. Die Schülerzahlen in St. Andrä befinden sich auf gleichbleibend niedrigem Niveau. Er schlug daher vor, Schüler aus Oberwinden und Ossarn, die bisher in die Herzogenburger Schule müssen, nach St. Andrä umzuleiten. Unterstützung für diesen Vorschlag kam von der ÖVP.

Schulstadtrat Franz Gerstbauer (Grüne) stellte eine andere Lösung in Aussicht: Schüler mit anderer Erstsprache als Deutsch sollten nach St. Andrä gelotst werden, diese Maßnahme würde auch Vorteile für den Schulstandort Herzogenburg bringen.

Nun stellt sich heraus, dass diese in Aussicht gestellte Lösung bereits gelebte Praxis zu sein scheint. Am NÖN-Telefon meldete sich eine verzweifelte Mutter aus Oberwinden, die ihren Sohn gerne in der Volksschule St. Andrä gesehen hätte. Das Thema ist auch im Schulausschuss besprochen worden. Ergebnis: Ansuchen abgelehnt!

ÖVP-Gemeinderätin Marion Dorko hat sich für den Schüler ins Zeug gelegt. „Es kann nicht darauf hinauslaufen, dass Schüler mit „nicht deutscher Erstsprache“ bevorzugt werden. So etwas nennt man Diskriminierung! Eine Durchmischung der Nationalitäten ist durchaus zu befürworten, aber mit Augenmaß. Derzeit erwecken die Entscheidungen der Gemeindepolitik eher den Eindruck der Willkürlichkeit. Ich sehe die Ablehnung des Buben aus Oberwinden als eine grobe soziale sowie pädagogische Fehlentscheidung und hoffe auf eine Revidierung zugunsten des Schülers; auch im Hinblick auf die zukünftige Schulpolitik.“

Warum ihr das Thema unter den Nägeln brennt? „Ich bin selbst AHS-Lehrerin und daher direkt mit diversen Schulproblematiken konfrontiert. Gerade die Anfahrtszeit zum Schulstandort stellt viele Familien vor ein logistisches und auch ökonomisches Problem. Daher verstehe ich die Blockade der Gemeinde in keinster Weise.“

Schulstadtrat Franz Gerstbauer, auch er ist Pädagoge, bleibt dabei: „Wir haben nun einmal einen höheren Anteil mit Kindern anderer Erstsprache, das ist nicht zu ändern. Aber wir können versuchen, diese Herausforderung fair zu verteilen. Genau das tun wir. Wir als Stadtgemeinde wollten dies zum Wohle aller steuern. Und noch einmal: Das tun wir bei den Kindergärten schon seit Jahren!“

Bürgermeister Christoph Artner (SPÖ) stellt klar: „Die Zuteilung zu den Schulen erfolgt seit jeher über den Wohnsitz. Nach Herzogenburg kommen Kinder aus Herzogenburg, Oberndorf/Ebene, Wielandsthal, Ederding, Ossarn, Oberwinden; nach St. Andrä Kinder aus St. Andrä, Einöd und Unterwinden. Für Kinder aus Ober- wie Unterhameten, Gutenbrunn, Heiligenkreuz, Potschall und Adletzberg gilt Wahlfreiheit.“

In sämtlichen bildungspolitischen Diskussionen der vergangenen Jahre komme man früher oder später auf die Herausforderung mit Kindern mit anderer Erstsprache, die in Herzogenburg aufgrund des Verhältnisses Erstsprache – Nicht-Erstsprache eine besondere Brisanz habe. Artner: „Der von der Stadtgemeinde gewählte Weg ist die konsequente Fortsetzung dessen, was wir seit mehreren Jahren im Kindergarten-Bereich mit unseren vier Standorten erfolgreich anwenden, nämlich diese Herausforderung fair zu verteilen. Somit hat eine Zuteilung von Kindern mit anderer Erstsprache aus dem Sprengel der Volksschule Herzogenburg an die Volksschule St. Andrä mehrere Aspekte.“ Zum Beispiel: „Es wirkt dem Umstand entgegen, dass ein Schulstandort gegen den anderen ausgespielt wird, indem die Herausforderung so gerecht wie möglich verteilt wird.