Langmannersdorfer Feuerwehrfest wurde gestürmt

Mit dem Dreitagesfest endete die Festsaison im Unterabschnitt Perschlingtal. Die Langmannersdorfer Florianijünger boten mit ihren zahlreichen freiwilligen Helferinnen und Helfern ein fulminantes Fest am Bauernhof der Familie Figl-Fischelmaier. Der Höhepunkt am Freitag war der Kuppelbewerb, bei dem 23 Mannschaften antraten und den die Gruppe aus Obertiefenbach mit einer hervorragenden Zeit von 17,25 Sekunden für sich entscheiden konnte. Am Samstag trafen einander die Seniorinnen und Senioren aus Kapelln und Perschling zum traditionellen Seniorennachmittag, abends sorgte „Music4dance", Daniela und Johannes Schrittwieser sowie Bernadette Adl, für Tanzmusik und gute Stimmung. Am Sonntagabend endete der Festbetrieb mit der Verlosung der Tombolapreise. Der Hauptgewinn, ein Flachbildfernsehgerät, das je zur Hälfte von der Firma Tauchner und von der gastgebenden Wehr gespendet worden war, ging an die Familie Matthias Figl aus Weißenkirchen.

Kommandant Peter Luger: „Es war ein großartiges Fest, wir hatten bestes Wetter und unglaublich viele Besucher. Besonders hervorheben möchte ich die Leistung unserer ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, so waren beispielsweise am Sonntag um die Mittagszeit 110 Personen im unentgeltlichen Einsatz, um die Gäste bestmöglich bedienen zu können.“