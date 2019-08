Die Polizei klärt Morde auf, doch nun ist für die Exekutive ein „Mord“ verübt worden. Die Beamten übersiedeln, wie berichtet, Anfang Oktober in die ehemaligen Räumlichkeiten der Volkshilfe. Weil ihre Fahrzeuge auch eine Garage benötigen, musste dafür ein Nussbaum gerodet worden.

Baum-Freunde sind entsetzt. Zu ihnen zählt Andreas Schlögl: „Ein paar Tage vor der Baumfällung in der Donaustraße habe ich von dem Vorhaben erfahren. Ich habe es schade gefunden, dass der Baum weichen musste, noch dazu, wo zehn Meter weiter, auf der anderen Seite des Parkplatzes, ausreichend Platz für eine neue Garage wäre. Anscheinend war es zu spät für meine Meinungsäußerung per Facebook. Vor allem in den Sommermonaten war der gefällte Baum ein Schattenspender für den Parkplatz neben dem Ärztezentrum.“

SP-Bürgermeister Herbert Pfeffer bedauert zwar die Rodung, hält aber fest, dass sie unumgänglich gewesen sei: „Hinsichtlich der Bäume brauchen wir uns in Traismauer wirklich nicht verstecken. In den vergangenen Jahren sind jedenfalls um ein Vielfaches mehr Bäume gepflanzt als gerodet worden.“