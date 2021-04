Helle Aufregung hat es in den vergangenen Tagen und Wochen im „Grubenhof“ gegeben. Es ging um eine 37-jährige Platane im Hof, die der überwiegenden Mehrheit der Wohnungseigentümer ein Dorn im Auge war. Bei einer Abstimmung votierten 16 für eine Rodung des Baumes, drei Besitzer enthielten sich der Stimme, drei waren dagegen.

Unter den strikten Gegnern der Säge befand sich Karl Petschk. Er kündigte im NÖN-Gespräch an, sich gegen die Fällung mit aller Kraft stemmen zu wollen: „Notfalls kette ich mich an, um den wunderschönen Baum zu retten.“

Um es kurz zu machen: Der Widerstand löste sich in Luft auf. Denn als die Männer der Landersdorfer Dienstleistungsfirma David Hirschmüller am vergangenen Donnerstag um acht Uhr früh schon eifrig bei der Arbeit waren, schlief Karl Petschk laut Angaben seiner Gattin noch tief und fest.

Als er dann rund 20 Minuten später auftauchte, seine Gattin und ein Vertreter der Wohnbaugenossenschaft Gedesag warteten schon, war ein Großteil der Arbeit schon erledigt. Um Widerstand im Keim zu ersticken, waren auch drei Beamte der Polizeiinspektion Herzogenburg anwesend, die durch die Berichterstattung auf Karl Petschks geplante Aktion aufmerksam geworden waren. Das Trio wurde von Karl Petschk kurz angepöbelt, ansonsten herrschte Ruhe.

Genossenschaft exekutierte Urteil

Warum die ganze Aufregung? Es war in erster Linie die Unmenge an Laub, die der Baum verursachte. Wohnungseigentümer Manfred Steidl hatte erst im vergangenen Herbst fünf, sechs große Fuhren in Eigenregie gesammelt und abtransportiert. Außerdem verstopften die Blätter Jahr für Jahr die Dachrinnen, die jedes Mal gereinigt werden mussten. Als sich die Gedesag als Verwalter der Wohnungsanlage zunächst weigerte, den Baum roden zu lassen, zogen die Eigentümer erfolgreich vor Gericht, sodass das Urteil nun am vergangenen Donnerstag umgesetzt werden musste. So richtig begeistert von der Fällung war eigentlich niemand, denn auch die Wohnungseigentümer gestanden der Platane eine gewisse Schönheit zu. Aber im Lauf der fast 40 Jahre wurde sie zu groß. Man hätte wahrscheinlich schon bei der Pflanzung, damals betrug der Durchmesser des Stammes fünf, sechs Zentimeter, ins Kalkül ziehen müssen, dass sie später einmal den ganzen Hof beherrschen wird.

Ob und welcher neue Baum seinen Platz nun einnehmen soll, ist noch nicht ganz entschieden. Es wird aber sicher keine Platane mehr sein.