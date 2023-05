Römischer Museumsfrühling in Traismauer

Der Museumsfrühling ist eine landesweite, vom Museumsmanagement NÖ koordinierte Initiative, welche die Vielfalt der NÖ Museen und Sammlungen auf die Bühne bittet. Über 150 Museen und Ausstellungshäusern nehmen am diesjährigen Museumsfrühling teil. Die Stadtgemeinde Traismauer beteiligt sich ebenfalls an der landesweiten Aktion und hat ein informatives und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.

Gestartet wurde der Veranstaltungsreigen mit einem interaktiven Römerrundgang. Im Rahmen eines spielerisch gestalteten Rundganges wurden interessante Fakten und Details über das antike Traismauer unterhaltsam und spannend vermittelt. Tags darauf folgte ein Rundgang mit kulinarischem Hintergrund. Es galt, das römische Traismauer mit seinen markanten Bauwerken und interessanten Funden einmal anders erleben. Interessantes archäologisches Wissen über das Militärlager Augustianis wurde mit dem Hintergrund des Alltagslebens der Legionäre sowie der Zivilbevölkerung erklärt.

Der Rundgang hatte auch die Lebensmittel der römischen Küche zum Inhalt. Zudem wurde auch die Frage der Ernährung der Legionäre auf ihren Feldzügen erörtert. Am nächsten Wochenende stehen eine Römerwerkstatt (am Samstag, 13. Mai, von 14 bis 16 Uhr) und „G'schichtln aus Rom, erzählt in Augustianis“ (am Sonntag, 14. Mai, von 16 bis 18 Uhr) im Mittelpunkt des Museumsfrühlings. Die Römerwerkstatt wird sich im Garten hinter dem Schlosserhaus befinden. In historischer Kulisse können alle Interessierten Schilde bauen, Mosaike legen und mit Töpferscheiben Kunstwerke zaubern. Beim sonntägigen Römerrundgang werden Erzählungen das über 1.000 Jahre existierte Römerimperium zum Besten gegeben werden.

