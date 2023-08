Traismaurer Aktionstag war voller Erfolg

Mehrere Schauplätze in der Traismaurer Innenstadt standen am vergangenen Samstag im Mittelpunkt des gut frequentierten Aktionstages des Vereins „Traismauer erleben“. Zum Auftakt lud der Verein „Klöppeln und Textile Spitzenkunst in Österreich“ ganztägig zum „Straßenklöppeln“ ein. Zudem fanden ein Römerrundgang, „G'schichtln aus Rom“ und Erzählungen über die Römerzeit statt. Über 1.000 Jahre existierte das Imperium der Stadt am Tiber und es wurden mehrere Geschichten im Rahmen des Römerrundgangs erzählt. Die historischen Stätten in Traismauer (zur Römerzeit „Augustianis“) dienten dabei als Anknüpfungspunkt für Unglaubliches und Unerzähltes aus dieser Zeit. Bei der Römerwerkstätte im Garten hinter dem Schlosserhaus konnten Interessierte in historischer Kulisse Schilde bauen, Mosaike legen und mit Töpferscheiben Kunstwerke zaubern.

Zum Abschluss lud der Verein „Traismauer Erleben“ zum Meet & Greet in das Schloss ein. „Beim Plaudern mit den Mitgliedern des Vereins konnte man spannende Informationen über die Stadt erfahren“, so Obmann und Stadtrat Rudolf Hofmann. Zudem wurden dem interessierten Publikum die Arbeiten der vergangenen Jahre sowie Besonderes aus dem Stadtarchiv präsentiert.