Herzogenburger Henry-Laden ist eröffnet

Volles Haus gab es am vergangenen Freitag bei der Eröffnung des Henry-Ladens des Roten Kreuzes in der Herzogenburger Kirchengasse, wo Rot-Kreuz-Bezirksstellenleiter Michael Prunbauer zahlreiche Gäste, die mit der Organisation eng in Verbindung stehen begrüßte. Unter ihnen befanden sich die Bürgermeister Christoph Artner, Herbert Pfeffer und Karin Gorenzel, Vizebürgermeister Richard Waringer, Stadtamtsdirektor Dominik Neuhold, Stadtpfarrer Mauritius Lenz, Chorherr Wolfgang Payrich, Abschnittsfeuerwehrkommandant Helmut Czech, NÖ-Rot-Kreuz-Vizepräsident Hans Ebner, Hannes Buxbaum, Vertreter des Samariterbundes aus Traismauer, Neulengbach, Purkersdorf und Tulln sowie Hausherr Franz Steininger.

Prunbauer schilderte, wie es zu diesem Laden, dem nun 28. in NÖ, gekommen ist, dass damit ein sozialer Auftrag und ein ökonomisches und ökologisches Ziel erfüllt wurden – gut erhaltene Sachen nicht auf dem Mist landen zu lassen, sondern sozialen Projekten zuzuführen. Er bedankte sich sich bei allen Menschen, die mitgeholfen haben, das Projekt zu unterstützen und auch bei den Rot Kreuz-Mitarbeitern und ihren Angehörigen.

Bürgermeister Christoph Artner betonte, es sei eine Win-Win-Situation für alle, ein leerstehendes Innenstadtobjekt bekomme wieder eine Aufgabe, und was man hier erstehen könne, bekomme eine zweite Chance, sei nachhaltig und für viele Menschen leistbar.

Nach der Bildenthüllung von Georg Pummer, der ein Bildes des Rot-Kreuz-Gründers Henry Dunant in seinem Glitch-Stil kreiert hatte, und dem Tortenanstich, wurden alle Gäste zum Buffet geladen.

