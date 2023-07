Wölblingerin Helene Kleebinder nahm an Fackelzug in Italien teil

Helene Kleebinder, langjährige Sanitäterin und Leiterin von vielen Erste-Hilfe-Kursen, ist vor Kurzem Zeugin eines ganz besonderen Ereignisses geworden. Auf Einladung des Roten Kreuzes nahm sie an einer Reise nach Solferino in der Nähe des Gardasees teil, um an dem berühmten Fackelzug, der sogenannten Fiaccolata, teilzunehmen.

Jedes Jahr kommen Vertreter des Roten Kreuzes aus der ganzen Welt zusammen, um der Schlacht von Solferino zu gedenken, die schließlich zur Gründung des Roten Kreuzes führte. 1859 tobte zwischen Österreich, dem Königreich Sardinien und Frankreich 15 Stunden lang eine erbitterte Schlacht, die mehr als 6.000 Tote und über 40.000 Verwundete forderte.

Der Pfarrer vom nahe gelegenen Castiglione öffnete die Kirche und den Pfarrhof, die Einwohner ihre Häuser. Die Frauen rückten mit heißem Wasser und Tüchern aus und die Männer mit Schubkarren, um zu helfen, wo sie konnten. Sie halfen vorbildlich Freund und Feind, sie machten keinen Unterschied, denn ihr Schlachtruf lautete: „Tutti fratelli – Alle sind Brüder“.

Der Schweizer Henri Dunant kam gerade vorbei und wollte sich mit dem französischen König treffen, als er die Folgen dieser furchtbaren Schlacht mitansehen musste, und tief beeindruckt von den Helfern war, die so selbstlos und ohne Vorbehalte allen Verletzten und Sterbenden beistanden. Da Henri Dunant, der ein sehr wohlhabender und einflussreicher Mann war, gelang es, eine internationale Organisation ins Leben zu rufen, die heute auf der ganzen Welt anerkannt ist, nämlich das Rote Kreuz.

Jedes Jahr wird zur Erinnerung an damals von Solferino nach Castiglione ein Fackelzug veranstaltet, an dem tausende Rotkreuz-Leute aus der ganzen Welt in ihren Uniformen teilnehmen und ein Zeichen für die Menschlichkeit und die Hoffnung setzen. Der Marsch, der sich über knapp zwölf Kilometer erstreckt, ist ein beeindruckendes Erlebnis und ein Beweis dafür, dass der Ausdruck „Tutti fratelli“ auch in der heutigen Zeit noch eine tiefe Bedeutung hat. Helene Kleebinder: „Die Teilnahme an der Fiaccolata war eines der ergreifendsten Erlebnisse in meinem Leben.“