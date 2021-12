Unfall mit glimpflichem Ausgang

Am vergangenen Montag gegen 16.30 Uhr wollte eine Lenkerin aus dem Raxgebiet (Bezirk Neunkirchen) von Fugging kommend in Rottersdorf in die Landesstraße 100 einfahren. Dabei dürfte die 53-jährige ein Auto übersehen haben, das auf der Landesstraße von St. Pölten Richtung Krems unterwegs war.