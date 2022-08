Halbzeit bei den NÖKISS in Herzogenburg

Werbung

Am vergangenen Sonntag sind die NÖ Kindersommerspiele, die heuer unter dem Motto „Nökiss forever“ ihr 50-jähriges Jubiläum feiern, in die Halbzeit gegangen. 1973 begannen sie als kleines Kindervolksfest.

NÖKISS-Jubiläum 50 Jahre Herzogenburger Kinderfest: Ein Rückblick

Damals hat vermutlich niemand daran gedacht, dass daraus einmal das größte Kinderfestival Österreichs werden würde. Und doch lockt es genau seit einem halben Jahrhundert an den beiden letzten Ferienwochenenden tausende Besucher in die Stiftsstadt.

„Der Herzschlag der Nökiss“ als eines der Highlights

Heuer ist das Programm besonders reichhaltig – bei einer der vielen Werkstätten, in der Ausstellung der Sala Terrena und beim Selbst-Kreativ-Werden. Es ist schwer, besondere Punkte herauszuheben, aber trotzdem waren einige dabei, denen man besondere Aufmerksamkeit schenken sollte.

Zu den Höhepunkten gehörte zweifellos das Theaterstück „Der Herzschlag der Nökiss“, das die gebürtige Herzogenburgerin Sabine Dorner zum Nökiss-Jubiläum geschrieben hat. Das Stück spielt in der Gegenwart und in der Zukunft – im Jahr 2122 – und erzählt die Geschichte von Leopold und Maria, einem alten Ehepaar – ganz toll gespielt von Hanna Zederbauer und Marie Dorner –, das sich damals vor 100 Jahren bei den Nökiss kennen- und lieben gelernt hat und jetzt im Alter von 106 Jahren noch immer aktiv dabei sind.

Slackline-Wanderung in schwindelnder Höhe

Höhepunkte sind auch der Experimentierpark, wo man vieles Ausprobieren kann, die zahlreichen Werkstätten, die Kletterwand, an der man seine Höhenangst überwinden kann, das Lamawanderland, die Tanzworkshops mit der Ballettschule Maestro, Hertas Briefmarkenworkshop, die verrückten Räder, die fliegenden Gummistiefel beim Bauerngolf – und vor allem die Wasserspiele in der Arena.

Besondere Anziehungspunkte waren heuer der italienische Ballonkünstler Otto il Bassotto und die Slackline-Wanderung eines Prager Artisten, der in schwindelnder Höhe am Rathausplatz vom Biehlhaus im Norden bis zum Könighaus im Süden und wieder zurückgegangen ist. So eine Slackline-Wanderung kann man auch jeden Tag als Nökiss-Besucher selbst machen – natürlich nicht in schwindelnder Höhe, sondern etwas tiefer im Altstift.

Am nächsten Freitag geht es weiter – und da stehen unter anderem Kinny und der Steinriese – ein altes Märchen der Irokesen, das Nökiss-Musical „Spaß? Humbug!“ und eine Tanzperformance mit Karine LaBel auf dem Programm.

