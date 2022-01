Region Herzogenburg in 100 Jahren: Stadterhebung und Brückenbau

Vollbild

FB

Die Römerstadt Taismauer kann auf eine ereignisreiche Vergangenheit zurückblicken. Mehrere Gebäude in der Innenstadt stammen aus der Römerzeit. Auch Objekte aus dem Mittelalter sind noch sehr gut erhalten. Die Innenstadt von Traismauer samt dem Hauptplatz hat in den vergangenen hundert Jahren sein Erscheinungsbild mehrmals geändert. In der Bildmitte ist das sogenannte „Scherzerhaus“ zu sehen. Im Jahr 1925 war darin ein Kaffeehaus und anschließend ein Textilgeschäft untergebracht. Nunmehr befindet sich eine Apotheke darin. Ende Oktober 2010 wurde die S33 Donaubrücke nordwestlich von Traismauer fertig gestellt und für den Verkehr freigegeben. Abgebildet ist hier die Gemeinde und Schule Inzersdorf in den 70 Jahren. Heute ist die Volksschule Inzersdorf in der Mehrzweckhalle zu finden.

1 /3