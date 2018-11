Am vergangenen Freitag ließ Bürgermeister Franz Zwicker eine politische Bombe platzen, die auch für eigene Parteigänger überraschend kam. Er verkündete seinen sofortigen Rücktritt.

Der 63-Jährige begründet diese Entscheidung damit, dass er aus gesundheitlichen Gründen bei der nächsten Gemeinderatswahl nicht mehr angetreten wäre. Erfolgt ist der Schritt auf Anraten der Ärzte: „Sie haben mir geraten, leiser zu treten.“

Mit seiner Entscheidung zum jetzigen Zeitpunkt habe ein neues Team bis zu den Neuwahlen, die ja spätestens Anfang 2020 anstehen, die Möglichkeit, sich ausreichend einzuarbeiten.

Rücktritt auf Anraten der Ärzte

Nach dem Rücktritt von Anton Rupp war der Sozialdemokrat fast zwölf Jahre lang Bürgermeister. Zu den Errungenschaften in seiner Amtszeit zählen die Errichtung des Kindergartens in der Rosengasse, der Bau der neuen Polizeistation in der Hainer Straße, die Umgestaltung des Bahnhof- und Rathausplatzes, die Unterführung Wiener Straße mit der S-33-Abfahrt Herzogenburg-Mitte und schließlich die Errichtung des neuen Rathauses. Zwicker resümierte: „Es war und ist für mich eine besondere Ehre, an der Spitze dieser Stadt mit Lebensqualität zu stehen. Viele freudige Ereignisse prägen die Zeit, in der ich gemeinsam mit allen Verantwortlichen unser Herzogenburg weiterentwickeln konnte. Besonders stolz bin ich darauf, dass unzählige Vorhaben umgesetzt werden konnten und die Gemeindefinanzen trotzdem österreichweit stets im Spitzenfeld geblieben sind.“

„Ich freue mich auf eine ruhige Zeit“

Zwicker weiter: „Natürlich gab es auch Angelegenheiten, wo keine geeignete Lösung gefunden werden konnte. Mein Motto lautete immer, die Sorgen und Nöte der Bevölkerung ernst zu nehmen und Entscheidungen so zu treffen, dass die kommenden Generationen profitieren können.“

Der Stadtchef, dessen Rücktritt am vergangenen Sonntag Rechtskraft erlangt hat, wurde 1990 Mitglied des Gemeinderates, dem er seither ohne Unterbrechung angehörte. Im Jahr 2000 wählte man ihn zum Stadtrat, 2005 übernahm er die Funktion des Vizebürgermeisters. Nach dem Rücktritt von Anton Rupp wurde Franz Zwicker am 2. Jänner 2007 Bürgermeister.

Leiser treten wird er nicht nur politisch, sondern auch beruflich. Der hochrangige Beamte im Innenministerium, der mehr Minister begleitet hat, als man an zwei Händen abzählen kann, wird im kommenden Jahr den wohlverdienten Ruhestand antreten. Hochtrabende Pläne hat er nicht: „Ich freue mich auf eine ruhige Zeit mit meiner Familie.“

Am Ende seiner Amtszeit konnte Franz Zwicker noch eine erfreuliche Wende in der Diskussion um die eingestellte Busverbindung Herzogenburg – St. Pölten, mit direktem Anschluss an das Krankenhaus, bekannt geben: Die Buslinie wird ab dem Fahrplanwechsel im Dezember wieder geführt.

Als logischer Nachfolger des Stadtchefs gilt Vizebürgermeister Christoph Artner, der von Zwicker auch vorgeschlagen worden ist. Der Fahrplan sieht vor, dass die parteiinternen Gremien am kommenden Samstag, 17. November, den derzeitigen Vizebürgermeister als Kandidat für das Amt des Bürgermeisters nominieren. Somit kann er sich in der nächsten Sitzung des Gemeinderates der Wahl stellen, die bereits am Montag, 19. November, stattfindet. In dieser parteiinternen Sitzung wird auch entschieden, wer für die Funktion des Vizebürgermeisters nominiert wird. Als Favorit gilt Stadtrat Richard Waringer.