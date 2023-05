Ruhestand Abschied nach über 40 Jahren am Herzogenburger Gemeindeamt

HK Hans Kopitz

Im Mahlzig verabschiedete sich Christa Klement-Krail von ihren Arbeitskollegen und lud sie zum Abschiedsessen ein. Im Bild die Jungpensionistin (Mitte) mit Stadtamtsdirektor Dominik Neuhold, Bürgermeister Christoph Artner, Peter Hameter, Heinz Konrath, Johannes Kiesl und Kurt Schirmer senior (von links). Foto: Hans Kopitz

N achdem sie mehr als 40 Jahre am Gemeindeamt tätig und am Bauamt für die dort zuständigen Tätigkeiten und Anliegen der Bauwerber zuständig war, ging vergangene Woche Christa Klement-Krail in den wohlverdienten Ruhestand.