Traismauers Schuldirektor jetzt auch offiziell verabschiedet

Mit Ende November endete das schulische Wirken des Langzeitdirektors Gerhard Beitl, an der Mittelschule als auch der Volksschule Traismauer. Angesichts der „gesundheitlichen Rahmenbedingungen“ (zahlreiche Krankheitsfälle hatte es im Dezember gegeben) erfolgte nun am Schulschluss die offizielle Verabschiedung (mit Vertretern des Schulmanagements und der Gemeinde) in der gemeinsamen Turnhalle der beiden Schulen. „Die Schüler der Volksschule und der Mittelschule gestalteten ein eineinhalb stündiges Programm, welches Einblick in die Talente, Hobbys und Leistungen der SchülerInnen gewährte“, erklärt der Direktor der beiden Schulen, Harald Blamauer, der die Nachfolge von Gerhard Beitl angetreten hat.

Mit Akrobatik vom Feinsten, Soloauftritten mit Blasinstrumenten, Tänzen, Gedichten und rhythmischen Performances wurde von den insgesamt über 300 Schülern der beiden Schulen ein buntes Programm geboten.“

Im Schuljahr 2002/2003 übernahm Gerhard Beitl nach 23 Jahren Lehrertätigkeit in Böheimkirchen die Leitung der Hauptschule Traismauer. Zuerst leitete er die Mittelschule in Traismauer und vor über fünf wurde ihm auch die Leitung von der Volksschule Traismauer übertragen. Mit einer gelungenen Schulschlussfeier wurde Direktor Gerhard Beitl in die Pension verabschiedet.