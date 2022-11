Landesausstellung 2026: Traismauers Bewerbung ist eingereicht

Die Stadtgemeinde Traismauer reichte in der Vorwoche gemeinsam mit den Bürgermeistern und der Bürgermeisterin aus den Umlandgemeinden sowie dem „ProponentInnen Komitee“ die Bewerbung für die Niederösterreichische Landesausstellung 2026 beim Land NÖ ein. In der Museumslounge im Landesmuseum in St. Pölten wurde das Konzept präsentiert.

„Wassernutzung versus Umweltschutz – die daraus entstanden Naturräume sichtbar und erlebbar zu machen ist die gemeinsame Vision der Region.“ Projektleiter Rudi Hofmann

Der Zeitpunkt der Bewerbung sei für die Region genau richtig, betonte Bürgermeister Herbert Pfeffer: „Das ProponentInnen Komitee gemeinsam mit den Umlandgemeinden unter der Leitung von Rudi Hofmann, hat in einer vergleichsweise kurzen Zeit ein umfassendes Konzept mit gemeinsamen Potenzialen und Besonderheiten der Region identifiziert.“ Dadurch sei der Bewerbungsprozess bereits jetzt ein Meilenstein und Impulsgeber für die zukünftige touristische Entwicklung der gesamten Region.

Für das Konzept der Bewerbung wird das verbindende Element der Region in den Vordergrund gestellt: Donau und Traisen. Kaum eine Region ist durch das Wasser so geprägt wie das Untere Traisental. Die frühzeitliche Besiedelung in der Eiszeit bis zur Errichtung eines römischen Militärlagers an der Mündung der Traisen in die Donau entlang des Donaulimes sind die Grundsteine der Region. Bereits die Römer nahmen erste Regulierungen des Wassers vor.

Die 600-jährige Geschichte des ältesten Wehrverbandes Europas prägte vor allem die Industrialisierung und wirtschaftliche Entwicklung. Die Mühlbäche mit ihren gesamt 52 Kleinwasserkraftwerken sowie Österreichs stärkstes Laufkraftwerk der Staustufe Altenwörth versorgen die Region mit nachhaltiger Energie. Diesen Eingriffen zur Energienutzung von Traisen und Donau wurde mit umfassenden Renaturierungsprojekten entgegengewirkt. „Wassernutzung versus Umweltschutz – die daraus entstanden Naturräume sichtbar und erlebbar zu machen ist die gemeinsame Vision der Region“, betont Projektleiter Rudi Hofmann.

Ideenwettbewerb im November und Dezember

Ausgehend vom historischen Stadtkern von Traismauer, sollen die Besucher auf eine spannende Zeitreise unter dem Motto „Zeitreise Wasser – Von den Römern bis heute“ entlang der vielfältigen Wassererlebniswelten an der Traisen und der Donau geführt werden. Dieses neue touristische Konzept in Kombination mit den bisherigen Stärken wie Kultur, UNESCO-Welterbe Donaulimes, Radfahren, Wandern, Genuss und Kulinarik soll einerseits Tagesgäste vermehrt ansprechen, andererseits auch die Aufenthaltsdauer verlängern.

Wie geht es jetzt weiter? Nach der erfolgten Übergabe der Bewerbung soll das Konzept nun auch der Bevölkerung vorgestellt und mit ihr weiterentwickelt werden. Informationsveranstaltungen im November und Dezember sind ebenso geplant wie ein Ideenwettbewerb, in dem sich die ganze Bevölkerung einbringen kann.

Insgesamt ist die Bewerbung auch im Kontext mit dem Kulturschwerpunkt St. Pölten im Jahr 2024 zu sehen – als „Baustein einer neu entstehenden Hauptstadtregion und der Verbindung der Donauregion mit der Landeshauptstadt“, wie Hofmann betont.

