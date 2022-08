Schulstart in der Region Herzogenburg: Die Vorfreude ist groß

Werbung

Neuen Direktor gibt es in den Volksschulen Herzogenburg, St. Andrä und Inzersdorf nicht, es bleibt Bernhard Moser zuständig für alle drei Schulen. In Herzogenburg gibt es jedoch vier neue Lehrkräfte. Es geht niemand in die Pension, aber es wird aufgestockt und Franz Gerstbauer wechselt in die Mittelschule.

„Um- oder ausgebaut und saniert wurde bei uns nicht. Welche Herausforderungen es geben wird, kann ich nicht sagen, aber wir hoffen, dass wir normal anfangen können – und dass wir nicht einen Tag vor Schulbeginn vor neue Herausforderungen gestellt werden“, so Bernhard Moser.

Auch in der Mittelschule gibt es bei der Direktion keine Änderung, allerdings gibt es im neuen Schuljahr drei neue Lehrkräfte, denn Alice Scheidl ist jetzt in Pension, eine Lehrerin ist in „Sabbatical“ – sie nimmt sich eine berufliche Auszeit – und zwei sind in Karenz.

„Wir hoffen, dass der Zubau zur Volksschule nicht mehr allzu lange warten muss, denn wir haben jetzt eine Volksschulklasse bei uns und der Platz wird langsam eng“, erklärt Direktorin Martina Teufl.

Raffaela Burgstaller ist Obfrau der Elternvertretung in der Volksschule Herzogenburg und hilft auch in der Mittelschule aus: „Bezüglich Kosten zum Schulanfang tun wir uns etwas leichter. Meine Kinder besuchen die 2. Klasse Volksschule und die 2. Klasse der Mittelschule, da kann Einiges aus dem Vorjahr verwendet werden und der Einkauf der Schulsachen ist dann nicht mehr ganz so teuer.“

Aber es bleibt nicht bei den Schulsachen alleine: „In den ersten Schulwochen wird noch Geld für andere Dinge wie Klassenkasse, Kopierbeitrag und Ähnliches eingesammelt. Der Schulstart sollte also schon finanziell eingeplant werden. Anfragen bezüglich finanzieller Unterstützung zur Anschaffung der Schulsachen hat es, so viel ich weiß, bis jetzt nicht gegeben“, so Burgstaller.

Im Fladnitztal gibt es nach der Pensionierung von Statzendorfs Volksschuldirektorin Renate Vollkran ebenfalls eine „Dreierlösung“: Elisabeth Schwarz übernimmt zusätzlich zu Wölbling und Großrust auch die Leitung der Volksschule Statzendorf.

Die Direktorin der Sportmittelschule Wölbling, Petra Schrott, hofft ebenso wie Eltern, Schüler und Lehrer auf eine ein „normales“ Schuljahr ohne Lockdowns und mit möglichst wenigen Corona-Erkrankungen: „Aufgrund der Geräteinitiative des Bundes sind wir allerdings bestens gerüstet für etwaige Homeschooling-Phasen. Fünf Klassen haben im vergangenen Schuljahr bereits Notebooks erhalten und fast das gesamte Schuljahr damit gearbeitet, zwei weitere Klassen werden jetzt im Herbst ausgestattet. Damit können alle Schüler von der 1. bis zur 3. Klasse mit einem eigenen Notebook arbeiten“, berichtet Schrott.

Was die Corona-Maßnahmen betreffe, sehe man gelassen in die Zukunft. Man habe die vergangenen beiden Schuljahre mit Testen, Maskentragen und sonstigen Sicherheitsvorkehrungen gut gemeistert und werde auch weiterhin alles versuchen, um den Schulbetrieb reibungslos aufrecht erhalten zu können.

Stundenkürzungen an der Sportmittelschule

Einen Wermutstropfen gibt es: Aufgrund des allgemeinen Lehrermangels musste die Sportmittelschule Wölbling leider Stundenkürzungen hinnehmen. Petra Schrott: „Zusätzlich zum leichten Rückgang der Schülerzahlen bedeutet das, dass eine junge, engagierte Lehrerin, die zwei Jahre bei uns unterrichtet hat, in eine andere Schule versetzt wird.“

Nach der Sommerpause, die unter anderem dafür genutzt wurde, den Schulhof neu zu begrünen, ein modernes Schließsystem für alle Außentüren zu installieren und einige Räumlichkeiten neu auszumalen, freut sich Schrott auf ein erfolgreiches Schuljahr.

Premiere wird die Kleinkindergruppe im Kindergartenzentrum Traismauer feiern. Die Kleinkindergruppe soll Eltern die Möglichkeit geben, ihr Kind im Lebensalter von ein bis drei Jahre in Betreuung zu geben. „Dazu gibt es eine professionelle Zusammenarbeit mit ,Die Kinderfreunde – E-Kids‘“, sagt Schulstadtrat Andreas Rauscher.

Die Volksschule Traismauer freut sich über die Ausstattung mit Möbeln in zwei Klassen sowie über die Installation von zwei Computertafeln In den vergangenen zwei Jahren wurden sieben Klassen neugestaltet und eingerichtet.

