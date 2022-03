Start der Gartensaison: „Da lacht die Seele“

„Wer einen Garten besitzt, hat alles, was er braucht“, ist auf einer Tafel in Grete Zorns Haus in Oberndorf in der Ebene zu lesen – und das ist auch ihre Meinung und ihre Lebensphilosophie.

Die Blumen- und Pflanzenliebhaberin kann sich ein Leben ohne Garten gar nicht vorstellen – und das sieht man auch, denn jeder, der das Grundstück betritt, lobt das gepflegte Grundstück mit den vielen Pflanzen, die jetzt im Frühjahr wieder zum Leben erwachen.

Lieblingsblumen sind Rosen und Pelargonien

„Wir haben früher zuhause einen großen Garten gehabt, ich habe meiner Mama immer bei der Pflege geholfen. Aber verstanden habe ich es nicht, was daran so toll sein soll“, schmunzelt Grete Zorn, die vor wenigen Tagen ihren 80. Geburtstag gefeiert hat. Als sie und ihr Mann Anfang der 70er-Jahre dann ein Haus mit einem eigenen Garten bekommen haben hat sich jedoch viel geändert.

„Wir haben hier alles selbst angelegt – mein Mann, der inzwischen verstorben ist, hat damals eine Unmenge Bücher gekauft und wir haben viel Arbeit hineingesteckt. Wenn ich in der Früh aufstehe und ich mache einen Blick in den Garten, da lacht meine Seele“, so die Gartenliebhaberin, die sich schon auf den Frühling freut.

Vor ein paar Tagen hat sie schon den Efeu geschnitten und mit den Kleinarbeiten begonnen. Ihre Lieblingsblumen sind die Pelargonien und Rosen, denn diese blühen den ganzen Sommer.

Vor drei Jahren ist Grete Zorn gestürzt und hat seit damals eine Schulterprothese. Darum hilft ihr ein Bekannter beim Heckenschneiden und beim Vertikutieren – alles andere macht sie noch selbst. „Ich genieße meinen Garten trotz aller Arbeit – aber eigentlich ist es ja keine Arbeit, sondern ein Vergnügen.“

Auch die Mitarbeiter des Städtischen Bauhofs Herzogenburg sind jetzt im beginnenden Frühjahr voll im Einsatz.

„Es müssen ja nicht nur die vielen Grünflächen vom Laub und vom Schotter der Winterstreuung befreit werden, auch die notwendige Neubepflanzung der vielen Rabatte, um das Grün unserer Gemeinde attraktiv und blühend zu erhalten, sowie die Pflege der 60 Bäume, die im vergangenen Jahr gepflanzt wurden, nehmen viel Arbeit in Anspruch“, so Bauhofleiter Josef Werner.

Bürger übernehmen Grünraumpatenschaften

Entlastet werden die Bauhofarbeiter im Laufe des Jahres dann von den „Grünraum-Patenschaften“, die 2016 ins Leben gerufen wurden, weil der Pflegeaufwand durch die damals neuen Spritzmitteleinschränkungen stark gestiegen ist.

Seit nunmehr sechs Jahren hat jeder Herzogenburger Bürger die Möglichkeit, mit einer Patenschaft für eine öffentliche Fläche die Gemeinde zu entlasten und dazu beizutragen, dass die Stadt noch mehr Lebensqualität durch schön gestaltete, langjährig blühende Beete und giftfrei gepflegte Grünflächen bekommt.

