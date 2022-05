„Spannende Arbeit“: Freiwilliges soziales Jahr im Raum Herzogenburg

Werbung

Seit vier Wochen ist Cornelia Hell aus Sitzenberg-Reidling bei der Rot-Kreuz-Bezirksstelle in Herzogenburg und absolviert hier nach dem Besuch der HAK in St. Pölten das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ).

„Meine Familie war von meinem Entschluss begeistert“

„Ich bin hier in Ausbildung und will auch hauptberuflich einsteigen. Es ist eine spannende Arbeit, ich schätze die extrem gute Zusammenarbeit und bin von den Kollegen gut aufgenommen worden. Meine Familie war von meinem Entschluss begeistert“, so Cornelia, die momentan die Einzige hier ist, die das FSJ absolviert.

„Wir haben mit unseren freiwillig-sozialen Kandidaten eigentlich immer gute Erfahrungen gemacht und freuen uns natürlich über engagierte Mitarbeiter“, erklärt Bezirksstellenleiter Michael Prunbauer.

Für Marie Haslinger aus Herzogenburg ist das FSJ ein „Orientierungsjahr zwischen Matura und Studium, weil ich nicht genau gewusst habe, was ich nachher machen will und die Zeit sinnvoll verbringen wollte.“ Sie ist im Frauenwohnheim der Emmaus-Gemeinschaft in St. Pölten tätig.

Am ersten Arbeitstag, so Marie Haslinger, sei sie nervös und aufgeregt gewesen, weil es etwas komplett Neues war: „Ich habe keine Ahnung gehabt, was auf mich zukommt und einfach nur gehofft, dass es mir gefällt.“

Marie Haslinger ist im Frauenwohnheim der Emmaus-Gemeinschaft in St. Pölten tätig: „Bin ein wenig stolz auf mich.“ Foto: Maria Prchal

Wie sieht ihr Arbeitstag aus? Haslinger: „ Jeden Tag ein bisschen was putzen, aber das ist schnell erledigt. Am Vormittag gehen wir nach der Pause mit den Gästen spazieren oder spielen Spiele. Am Nachmittag bin ich beim Putzen der Küche dabei und helfe den Gästen beim Putzen helfen. Und am Freitag muss ich immer kochen. Am Anfang war ich davon überhaupt nicht begeistert, aber mittlerweile bin ich froh, dass ich das machen darf. Ich bin ein wenig stolz auf mich, weil manche Sachen hab ich schon richtig gut hingekriegt.“

Was wird sie vom FSJ mitnehmen? „Auf der einen Seite ist es cool, dass ich ein neues Kapitel aufschlagen kann. Auf der anderen Seite ist es traurig, dass es endet. Ich hab jetzt sieben Monate mit den Frauen verbracht und es ist so, dass man Beziehungen aufbaut.“

Die Herzogenburgerin Clara Pfeiffer hat vor drei Jahren ein FSJ absolviert. Ihre Motivation dafür war Erfahrung für ihr Wunschstudium, Ergotherapie, zu sammeln.

Sie unterstützte ein Therapie-Team für Menschen mit Behinderung und einen inklusiven Hort in Linz. Für sie war vor allem die Abwechslung und die dadurch erworbene Erfahrung in verschiedensten Bereichen der größte Bonus ihres FSJ „Ich habe dort sehr viel Einblick bekommen, was die verschiedensten Berufe tatsächlich machen und dadurch einen besseren Überblick darüber, was ich wirklich machen möchte“, so die Studentin.

„FSJ ist eine Chance, Praxis zu sammeln“

Auch die Arbeit mit ihren Patienten blieben ihr in Erinnerung. Ein weiterer Vorteil ist die Vernetzung mit anderen Freiwilligen, so manche Freundschaft pflegt Clara noch heute. Sie empfiehlt Interessenten im sozialen und gesundheitlichen Bereich das FSJ als eine Chance, Praxis-Erfahrung zu sammeln.

