Pkw ging in Flammen auf

Schnell versuchte die Frau ihr Fahrzeug auf den Pannenstreifen zu stoppen, und rettete noch schnell ihre Habseligkeiten bevor das Auto in Feuer aufging. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die Lenkerin blieb zum Glück unverletzt. Die Einsatzkräfte konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Was zum Brand geführt hat ist aktuell noch nicht bekannt.

