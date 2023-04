Urzeitmuseum Nussdorf jubiliert

Das Urzeitmuseum Nussdorf-Traisental feiert heuer sein 30-jähriges Bestehen. Über 85.000 Besucher besuchten seit der Eröffnung am 30. Mai 1993 die Ausstellung im sanierten Schlosskellergebäude. Nicht nur für die Fachwelt, sondern auch für den Tourismus insgesamt, etablierte sich das Urzeitmuseum Nussdorf-Traisental als beliebtes Besuchsziel.

Von 1989 bis 1993 dauerte die Planungs- und Bauphase, in der mit Mitteln des Landes, des Bundes, von Sponsoren und speziell der Gemeinde eine moderne Präsentation der schönsten Stücke aus einer der reichhaltigsten Fundstätten der Ur- und Frühgeschichte Europas geschaffen wurde.

Im August 2002 erfolgte jedoch ein Tiefschlag. Der Mitgründer des Museums, Johannes-Wolfgang Neugebauer, verstarb überraschend. So konnte er das große Projekt zum Zehn-Jahres-Jubiläum, die Errichtung eines lebensgroßen Mammuts im Freilichtteil, nicht mehr miterleben. Dennoch: Das Mammut wurde 2003 fertiggestellt und ist seither Wahrzeichen des Museums. Zur Erinnerung an den Mitbegründer taufte man es „Nino“, so der Spitzname Neugebauers.

Im Jahr 2007 wurde das Museum nach 14 Jahren erfolgreichem Ausstellungsbetrieb mit Unterstützung der Gemeinde, des Landes, ecoplus mit Einbindung von EU-Mitteln umgestaltet und modernisiert. Zum neuen Konzept des personallosen Museums unter der Woche kamen auch neue Initiativen, die das Museum auch als Veranstaltungsort für Kunst und Kultur attraktiv gemacht haben. Zugleich wird die Tradition von Sonderausstellungen zu den Themen Archäologie und Geschichte weitergeführt.

Zur Saisoneröffnung im Jubiläumsjahr „30 Jahre Urzeitmuseum“ fand ein Bücherflohmarkt statt. Verkauft wurden Bücher zur Archäologie und Kulturgeschichte aus privaten Spenden. Der Reinerlös des Flohmarkts wird für die Durchführung von Kulturveranstaltungen im Museum verwendet.

Am Freitag, 21. April, wird ab 19 Uhr die Sonderausstellung „Bilder aus den Höhlenlabyrinthen“ eröffnet. „Der Göttweiger Pater Lambert Karner und der Fotograf Emil Wrbata erforschten vor über 120 Jahren von Menschen geschaffene, künstliche Höhlen in NÖ. Diese unterirdischen Gänge und Kammern aus vergangenen Jahrhunderten haben ihre letzten Geheimnisse noch nicht preisgegeben“, erklärt der wissenschaftliche Leiter des Urzeitmuseums, Christoph Blesl.

Unter räumlichen Extrembedingungen wurde zwischen 1896 und 1898 die noch junge Blitzlichtfotografie zum Einsatz gebracht und weiterentwickelt. Zu den Reproduktionen der historischen Aufnahmen mit den Begleittexten werden auch Bilder von zwei Erdställen aus dem Gemeindegebiet von Nussdorf gezeigt, die erst vor wenigen Jahren entdeckt wurden. Die Sonderausstellung ist bis 31. Oktober i zu sehen.

