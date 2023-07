Kultursommer in Traismauer

Nach einer erfolgreichen ersten Saison für das neue Intendantenteam unter Sophie Melichar und Stadtrat Andreas Rauscher stehen bereits die Kultursommerereignisse 2023 in den Startlöchern. Auch heuer wurde ein vielseitiges Programm für das Publikum zusammengestellt. Pünktlich zu Ferienbeginn findet die erste Veranstaltung statt. Jazzklänge wird es am 8. Juli von der Steirerin Simone Kopmajer im Schloss Traismauer zu hören geben. „Für das Konzert von Tina Naderer am 22. Juli haben wir uns für Familien etwas Besonderes ausgedacht. Kinder und Jugendliche haben bei diesem Konzert freien Eintritt. Wir möchten dadurch Kinder und Jugendliche für unser Kulturangebot begeistern“, freut sich Bürgermeister Herbert Pfeffer schon jetzt auf den Saisonstart des Traismauer Kultursommers 2023.

2023 erwartet die Gäste wieder ein unterhaltsamer und abwechslungsreicher Kultursommer im Schloss und in der Fine-Art-Galerie. Der Kultursommer holt Künstler aus Österreich auf die heimische Bühne im eindrucksvollen und intimen Rahmen des Schlosses. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 20 Uhr. „Nach Simone Kopmajer folgen Marina & The Kats am 15. Juli, das Tina-Naderer-Duo am 22. Juli, Erika Pluhar am 12. August sowie Wolfgang Böck & Adi Hirschal am 26. August“, freuen sich Intendantin Sophie Melichar und Kulturstadtrat Andreas Rauscher. Die Veranstaltungsreihe wird, wie in den vergangenen Jahren, mit dem Abend in der Fine-Art-Galerie (10er- Haus) im wunderschönen Ambiente abgeschlossen.

Seit mehr als 20 Jahren bietet die Stadtgemeinde Traismauer mit dem Kultursommer kulturelle Vielfalt auf hohem Niveau. Das Programm umfasst fünf Veranstaltungsabende im Juli und August im malerischen Innenhof des Schlosses sowie ein krönendes Abschlusskonzert Anfang September in der Fine-Art-Galerie Traismauer - als Kooperation von Fine Art und Kultursommer.

Tickets können in der Trafik Poyntner beim Kreisverkehr oder in der Infostelle Traismauer (tourismusinfo@schloss-traismauer.at 02783/8555) sowie im Onlineshop unter www.weinartzone.at/kultursommer erworben werden.