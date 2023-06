Kabarett im Herzogenburger Sparkassensaal

Volles Haus gab es am vergangenen Mittwoch im Herzogenburger Sparkassensaal, wo die Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper gastierte. Sie hat es nach eigenen Angaben in ihrem Leben doch zu etwas gebracht, im Schultheater die Leiche gespielt, auf Geburtstagsfesten die Partyeinlage zu sein und in bissigen Songs den IT-Konzern durch den „Gaugau“ zu ziehen. Zur Vorstellung ihres Programms „Salon Lydia“ hatte die Sparkasse ihre Kunden eingeladen. Dieser Salon Lydia ist ein stilvoller Ort kabarettistischer Glückseligkeit, wo es sich besser über die Grotesken des Lebens philosophieren und mit der Seele baumeln lässt, als in feiner Atmosphäre. Lydia ist eine, die alle Sonnen- und Schattenseiten des Lebens kennt und am liebsten selbst lauthals über ihr eigenes Schicksal lacht – noch lieber aber mit Menschen, denen es genauso geht und mit denen sie ihre Geschichten teilt.

Mit dabei waren diesmal Vorstandsdirektor Friedrich Stefan, sein Vorgänger Walter Dörflinger, Landesdirektor Alois Maurer, Vizebürgermeister Richard Waringer, Elisabeth Günsthofer, Josef Bauer und Johanna Brandl, Elisabeth Heuritsch und der Arzt Oswald Egerer, Eduard Knabb sowie Renate und Herbert Munk. Anschließend wurde der Wein der Ederdinger Heurigenfamilie Karner verkostet.