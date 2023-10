Katzen-Mörder hält Haselbach in Atem

Immer wieder sind in der kleinen Ortschaft Haselbach Katzen verschwunden. Da die tot aufgefundenen Katzen Schussverletzungen aufwiesen, lag die Vermutung nahe, dass Jäger die Katzen töteten. Nicht ausgeschlossen werden kann auch ein Einzeltäter. Zuletzt trauerte Familie Blab um ihren rot-weißen Kater Oskar. Manfred Blab ist empört: „Innerhalb eines Abstandes von 300 Metern zum nächsten Haus darf überhaupt nicht geschossen werden und von 15. September bis 15. März dürfen wildernde Katzen nur bei konkreter Gefährdung geschossen werden. Außerdem müssen Katzenabschüsse gemeldet werden, laut Bezirksjägermeister Johannes Schiesser gäbe es aber keine derartigen Meldungen."

Auch Familienhund Berti, ein liebenswerter Rauhaardackel, trauert um seinen Freund. Eva Blab: „Berti sucht noch immer nach Oskar und versteht nicht, warum er nicht kommt." Die Familie Blab hat innerhalb der vergangenen zwei Jahre zwei Katzen verloren. Anfang Jänner 2022 erwischte es den schwarzen Kater Rudi. Auch bei anderen Familien wie Strasser, Kobam oder Wegscheider sind Katzen verschwunden. Anzeigen bei der Polizei erbrachten aber in der Vergangenheit keinen Ermittlungserfolg. Manfred und Eva Blab: „Offensichtlich kennen Jäger die Trauer um verschwundene Katzen nicht. Für uns waren die Kater, wie unser Hund Berti, Familienmitglieder. Unsere Kater waren zudem kastriert, geimpft und sehr gepflegt. Sie sind auch nie weiter als auf die angrenzende Wiese gelaufen und in der Nähe unseres Hauses geblieben."

Bezirksjägermeister Johannes Schiesser hält zu den schrecklichen Vorfällen in Haselbach grundsätzlich fest: „Eine wichtige Aufgabe der Jägerschaft ist der Schutz der Wildtiere vor Personen, die das Jagdrecht verletzen, sowie auch revierenden oder wildernden Hunden und umherstreifenden Katzen. Im NÖ Jagdgesetz gibt es die Berechtigung für Jagdaufseher — die für den Jagdschutz und damit auch den Schutz von Wildtieren verantwortlich sind — und Jagdausübungsberechtigte, wildernde und streunende Katzen zu entnehmen. Die Sicherheitsbestimmungen und Gesetze müssen bei jeder Schussabgabe eingehalten werden.“

Überdies seien gemäß NÖ Jagdgesetz keine Meldungen betreffend den Abschuss von Katzen vorgesehen. Jagdaufseher hätten die Berechtigung, Katzen, welche in einer Entfernung von mehr als 300 Metern von Wohn- und Wirtschaftsgebäuden umherstreifen, zu entnehmen. An Orten, an denen die Jagd die öffentliche Ruhe, Ordnung oder Sicherheit stören oder das Leben von Menschen gefährden würde, dürfte nicht gejagt werden. Eine Abstandsregel mit Meterangabe gibt es nicht.

Schiesser verweist auf wissenschaftliche Studien, die belegen würden, dass umherstreifende und wildernde Haustiere und hier insbesonders Hunde und Katzen, Auswirkungen auf die Fauna hätten. „Vor allem im Frühjahr können wildernde Katzen negative Auswirkungen auf die Population haben. Der Nachwuchs von Feldhasen etwa flüchtet nicht und vertraut auf seine Deckung, weshalb er eine leichte Beute ist. Der Nachwuchs beim Fasan ist erst nach einigen Wochen flugfähig und kann erst dann vor Katzen fliehen. Bis dahin sind die Jungvögel ebenfalls leichte Beute. Das wirkt sich negativ auf die regional zum Teil geringen Besätze aus. Auch für Singvogelpopulationen weisen Studien negative Effekte durch Hauskatzen nach“, betont der Bezirksjägermeister.

Seitens des Jagdverbandes werde gegenüber den Mitgliedern betont, dass mit diesen gesetzlichen Möglichkeiten mit Bedacht umgegangen werden soll.