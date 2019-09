Nicht sehr erfreut sind erwartungsgemäß die Geschäftsinhaber in der St. Pöltner Straße, dass sich die Straßenbauarbeiten vom Rathausplatz bis zum Kreisverkehr Süd, die Anfang Juli begonnen haben, sich nun doch länger hinziehen, als vorgesehen war. Eigentlich sollten die Arbeiten – Infrastruktur im Erdbereich wie Wasser-, Kanal-, Strom- und Gas- sowie Kabelanschlüsse, die erneuert beziehungsweise saniert werden – bis Anfang September abgeschlossen sein, jetzt wird wird das Ganze aber doch voraussichtlich bis Ende September dauern.

Bei einer Besprechung im Bürgermeisterzimmer mit Bauleiterin Manuela Bruckner und Johannes Platzer vom Städtischen Bauamt wurde das Problem erörtert, das unter anderem daher rührte, dass es Anschlüsse gibt, die dazugekommen sind und dass ein Großteil der Altanschlüsse schon sehr desolat sind und erneuert werden müssen.

„Schwierige Situationen bei Hausanschlüssen“

„Die ausführenden Firmen sind natürlich bemüht, so schnell wie möglich ihre Arbeiten zu verrichten, aber oft sehr schwierige Situationen bei Hausanschlüssen haben das Projekt in die Länge gezogen. Trotzdem ist es besser, dass alle Anschlüsse gemeinsam gemacht werden, sodass im kommenden Jahr dann die Oberflächengestaltung durchgeführt werden kann“, so Manuela Bruckner.

Natürlich leidet durch die Sperre der Straße – obwohl sie jeweils freitags und samstags aufgehoben ist – die Kundenfrequenz in den Geschäften.

Stadtchef Christoph Artner bleibt dennoch optimistisch: „Schlussendlich schaut doch in Kürze ein Ende heraus, sodass der Bevölkerung dann im kommenden Jahr eine wirklich attraktive Einkaufsstraße zur Verfügung steht.“ Er weist auch darauf hin, dass derzeit die Werksbachbrücke in der Dr.-Karl-Renner-Gasse saniert wird und zwei Wochen lang der Kindergarten – und natürlich auch die Anliegerwohnungen – nur von der Auring-Seite her erreichbar sind.