Tafel begrüßt Gäste in Langmannersdorf

In den vergangenen Monaten erneuerte die Dorferneuerung Dorfgemeinschaft Langmannersdorf die Willkommenstafel und stellte sie von Weitem sichtbar an der östlichen Ortseinfahrt neu auf. Dorferneuerungsobmann Heribert Scheikl: „Herzlichen Dank allen, die an diesem Proejekt mitgeholfen haben! Die alte morsche Tafel wurde von Grund auf erneuert, die treibende Kraft hinter diesen Projekt war Anton Figl, seine motivierten Helfer waren Michael Figl und ich. Das Dach wurde von Johann Honeder gefertigt." Das Material war teilweise von der Firma Eder zur Verfügung gestellt worden. Anton Figl sorgte auch für den soliden Betonsockel, auf dem die Tafel montiert werden konnte