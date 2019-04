Die Trockenheit und die Schädlinge, für die ideale Bedingungen herrschen, sorgen für Verzweiflung bei den Landwirten in der Region.

Großes Kopfzerbrechen bereitet beispielsweise nach wie vor der Rüsselkäfer, der sich in Perschlingtal und Fladnitztal ausgebreitet hat. Das Tier frisst die Zuckerrüben-Pflanzen praktisch über Nacht.

Was die Bauern zur aktuellen Lage sagen und wie sie die Situation bewerten, lest ihr ausführlich in der aktuellen Ausgabe der NÖN.