Nussdorfer Feuerwehrfest war gut besucht

Das Fest der Freiwilligen Feuerwehr Nussdorf, das alle zwei Jahre im Schlossgarten stattfindet, war auch heuer sehr gut besucht. Der Schlossgarten, der in nächsten zwei Jahren neu gestaltet werden soll, bot einmal mehr einen würdigen Rahmen für diese Traditionsveranstaltung.

Kommandant Dominik Scharl konnte dazu den Nussdorfer Pfarrer Laurentius Seong, Bürgermeister Heinz Konrath sowie zahlreiche Gemeinde- und Vereinsvertreter, die Fahrzeugpatinnen Waltraud Spannagl, Astrid Müllner und Franziska Schrefl, Ehrenkommandanten Gerhard Fürnkranz als auch Abordnungen der umliegenden und befreundeten Wehren begrüßen.

Der diesjährige Festbeginn stand heuer ganz im Zeichen der Jugend. Die mehrfach prämierte Nussdorfer Nachwuchsband „Inoffiziell“, mit zwei ehemaligen Mitgliedern der Feuerwehrjugend, ist am Freitagabend konzertant in Erscheinung getreten. Zusätzlich gab es am Samstagabend Tanz- und Unterhaltungsmusik mit der Musikformation „Schickeria“ mit Bandleader Reinhard Loth. Beim sonntägigen Frühschoppen zeichnete die Stadtkapelle Traismauer mit Obmann Reinhard Pimperl und der Leitung von Kapellmeisterin Melanie Steininger für die musikalische Umrahmung verantwortlich.