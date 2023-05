Im Herzogenburger Aquapark blieb Ansturm bis jetzt aus

Die Saisoneröffnung des Aquaparks war heuer für Anfang Mai geplant – bei Badewetter sollte das Erlebnisbad täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet sein. Doch das Wetter spielte nicht mit. Am vergangenen Sonntag war der erste wirklich warme Tag, an dem das Wasser im Erlebnisbecken mit 24 Grad auch zum Sprung ins Nass einlud. „Wir hatten zwar bis jetzt an den regenfreien Tagen geöffnet, aber der Ansturm blieb aus. So rund 150 Besucher – vielleicht waren es bis heute auch 200 – dürften bis jetzt hier gewesen sein“, erzählt Betriebsleiter Christian Mrskos.

Somit wird es heuer etwas schwierig sein, den Besucher-Rekord zu knacken, denn immerhin besuchten im Jahr 2007 exakt 56.061 und 2013 auch 55.831 Badegäste den Aquapark, der zu den beliebtesten und modernsten Freibädern im ganzen Bezirk zählt. Besonders an den Wochenenden strömen die Gäste aus nah und fern herbei, weil sie ein großzügig angelegtes Badegelände mit Naturbadeteich erwartet.

Die Tennisplätze und der Minigolfplatz liegen gleich daneben, sodass man als sportbegeisterter Besucher alles voll ausschöpfen kann. Die Minigolfschläger bekommt man übrigens an der Kassa des Aquaparks, da zurzeit am Minigolfplatz kein Platzwart zur Verfügung steht – und der von der Stadtgemeinde dringendst gesucht wird.

