Wenn vier Herren mit Anzug und Krawatte in Schloss Thalheim erscheinen, wirkt dies nicht ungewöhnlich. Wenn sie dann aber Klavier, Schlagzeug, Bass und Saxofon stimmen, dann freut man sich als Zuseher bei der Schloss Thalheim Classic auf ein besonderes Ereignis.

Als Location öffnete der Schlossherr für die Gäste den Raum „Laksmhi“ mit seiner kraftvollen Energie – diese verdankt er dem Bach, der in 26 Metern Tiefe unter dem Raum fließt und in den Sommermonaten für die Bewässerung der beeindruckenden Gartenanlage sorgt.

Franz Griesler am Kontrabass, Roland Lensch am Saxofon, Klaus Zalud an den Percussions und am Piano Thomas Malina schufen ein meditatives Flair mit einem Crossover von „Klassik meets Jazz“: berührende Kompositionen von Bach und Mozart, gefolgt von Arrangements von Bernstein und Piazolla – das Konzert begeisterte das Publikum. Es war vollkommener Abend, der die Kultur und das Verbindende eindrucksvoll in den Vordergrund rückte. Mit dabei waren auch Kapellns Bürgermeister Alois Vogl und Böheimkirchens Altbürgermeister Hans Hell.

