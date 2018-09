Die Nachfolger von Josef Renz im Kulturverein Schloss Thalheim Classic stehen fest. Wie berichtet, legte der Wilhelmsburger Antiquitätenhändler sein Amt als Präsident nach knapp zwei Jahren zurück, „um sich neuen Aufgaben in der Kulturszene zu widmen.“ Eigentlich hätte der Nachfolger schon beim Renz-Abschied im August präsentiert werden sollen. Damals haben allerdings noch Unterschriften gefehlt. Jetzt ist die Nachfolge in trockenen Tüchern. NÖN exklusiv: Der Hausherr und Eigentümer von Schloss Thalheim, Mykola Soldatenko, folgt Renz als Obmann nach.

Kein Präsident, sondern Intendant

Außerdem wurde der Verein von einem Präsidial- auf ein Intendanz-System umgestellt. Der bisherige künstlerische Leiter Wolfgang Gratschmaier ist ab sofort neuer Intendant, Schatzmeister Michael Hofbauer fungiert als Obmann-Stellvertreter, informierte man seitens des Vereins.

Schloss Thalheim Classic wurde im Herbst 2016 gegründet, um Konzerte in das 900 Jahre alte Schloss zu bringen. Die Angebote reichen von Konzerten über Opern bis hin zur Operette. Nächster Termin ist am Sonntag, 23. September, um 15 Uhr. Bei dieser Veranstaltung ist die Mozart-Oper „La clemenza di Tito“ mit der Sommerakademie der Wiener Philharmoniker in Zusammenarbeit mit der MUK Wien (Musik- und Kunst-Privatuniversität) zu sehen.