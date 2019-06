All der Fußball-Ruhm wird noch in den Schatten gestellt vom privaten Höhepunkt in seinem Leben, denn in wenigen Minuten wird er im wunderbaren Ambiente von Schloss Thalheim bei Kapelln (Bezirk St. Pölten-Land) seiner Fiona Fiedler das Ja-Wort geben.

Bei der kirchlichen Hochzeit mit der Tullnerin, einer ehemaligen Miss NÖ, wird sich die gesammelte Fußball-Prominenz ein Stelldichein geben. Die Bilder zeigen Szenen von der standesamtlichen Trauung, die vor wenigen Wochen in Tirol vollzogen worden ist. Sie lassen die heutige Märchen-Hochzeit erahnen.

