Am vergangenen Freitag haben sechs versierte Kammermusiker die Herbstkonzerte im Schloss Walpersdorf mit zwei berühmten Streichsextetten von Johannes Brahms und Arnold Schönberg eröffnet.

Christian und Lydia Altenburger an der Violine, Thomas Selditz und Aoi Murase an der Viola, sowie Reinhard Latzko und Marta Kordykiewicz am Cello präsentierten dabei ihre Sicht auf eines der berauschendsten Stücke Jahrhundertwende-Musik, das zum wahrhaft Schönsten der gesamten Streicherliteratur zählt: die „Verklärte Nacht“ von Arnold Schönberg nach einem gleichnamigen Gedicht von Richard Dehmel, das von der jungen Burgschauspielerin Alina Fritsch vorgetragen wurde. Für Schönberg war dieses Werk ein kammermusikalischer Beitrag zur Gattung der „Sinfonischen Dichtung“, inspiriert von der Literatur des „Fin de siècle“.

Das Publikum, es war wieder zahlreich gekommen, spendete den Protagonisten für ihre Darbietungen viel Applaus. Künstlerischer Leiter Harald Kosik weist gleich auf das nächste Konzert im Schloss Walpersdorf hin: „Am Samstag, 11. November, werden der Geiger Emmanuel Tieknavorian und der Pianist Maximilian Kromer mit einem Highlightprogramm aufwarten.“