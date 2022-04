Junges Wohnen in Herzogenburg: Festtag am Schillerring

Werbung St. Pölten Anzeige Oberbank jetzt noch zentraler am Linzertor

„Zwei Bauprojekte sorgen für Wirbel“ hat die NÖN im Frühjahr 2018 getitelt. Es ging um das Projekt „Junges Wohnen“ am ehemaligen Nemschitz-Areal am Schillerring und um das kombinierte Hotel-/Wohnungsprojekt in der Kremser Straße. Am Nemschitz-Areal wehrte sich ein Anrainer gegen den Wohnungsbau, in der Kremser Straße machten zwei Anrainer mobil, die die Verwirklichung des Projekts beeinsprucht haben:

Herzogenburg Nemschitz-Areal: Einspruch abgewiesen

Während das Projekt in der „Bruckner-Kurve“ noch immer vor sich hin schlummert, wurden am ehemaligen Nemschitz-Areal Nägel mit Köpfen gemacht – und am Dienstag nach Ostern fand die feierliche Schlüsselübergabe beim „Jungen Wohnen“ am Schillerring statt.

Zwölf junge Erwachsene ziehen nun in ihre Startwohnung, im Zentrum der Stadt. Die Wohnungen sind zwischen 48 und 60 Quadratmeter groß, sehr hell und haben auch einen Balkon oder eine Terrasse. Man kann sagen: Nach jahrelanger Verzögerung hat dort die Allgemeine Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft St. Pölten großartige Arbeit geleistet.

Der erste Schritt in die Unabhängigkeit

„Junges Wohnen“ soll jungen Menschen den ersten Schritt in die Unabhängigkeit und Selbständigkeit durch die Bereitstellung einer kostengünstigen, leistbaren Wohnung ermöglichen.

Das Grundstück weist eine hervorragende Infrastruktur auf und ist somit ideal für junge Bürger. Zentral gelegen, sehr gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel und Radwege sowie zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Kindergärten, Spielplätze, Naherholungsgebiete und weiteres befinden sich in unmittelbarer Nähe.

„Alles Gute und Freude mit der Wohnung“

„Die Schritte bis zur Realisierung dieses Projektes waren nicht einfach“, erinnerte Bürgermeister Christoph Artner. Ein wesentlicher Schritt sei aber nun die Schlüsselübergabe:„Es freut mich sehr, dieses Gebäude mit Leben erfüllen zu können. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Freude mit der Wohnung“, erklärte der Stadtchef, der anschließend mit Jakob Gelb, Vorstandsmitglied der Wohnungsgenossenschaft, und dem 2. Landtagspräsidenten Karl Moser im Beisein mehrerer Stadt- und Gemeinderäte die Übergabe der Schlüssel vornahm.

Weiter in der Warteschleife

