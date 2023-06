„Traismaurer Flohmarkt“ mit Wermutstropfen

Der „Traismaurer Flohmarkt“ am Spar-Parkplatz, veranstaltet von den ÖVP-Frauen unter der Leitung von Gemeinderätin Elisabeth Nadlinger, war zum wiederholten Male ein Treffpunkt für Schnäppchenjäger. Zahlreiche Aussteller konnten bei ausgezeichneten Witterungsbedingungen ihre Waren den interessierten Besuchern anbieten. Die nächste Gelegenheit, um Schnäppchen zu erstehen beziehungsweise um Waren aller Art verkaufen zu können, bietet sich beim nächsten „Traismaurer Flohmarkt“ Anfang September wieder. Ein Wermutstropfen bei dieser Veranstaltung war die zeitgleiche Abhaltung eines zweiten Flohmarkts in Traismauer in unmittelbarer Nähe. Das hat zu einem leichten Abgang an Flohmarkt-Standlern geführt.