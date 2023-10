21-jähriger Traismaurer wegen terroristischer Vereinigung verurteilt

Zwei angebliche Kämpfer der Arbeiterpartei Kurdistans, kurz PKK, soll der 21-Jährige mit Lebensmittel und Medikamenten versorgt und sie vor türkischen Soldaten gewarnt haben. Dafür wurde er von der Staatsanwaltschaft St. Pölten wegen terroristischer Vereinigung angeklagt. Der junge Mann bekannte sich nicht schuldig.

Grundsätzlich war der 21-Jährige tatsachengeständig. Er sei in der Türkei seit er 17 war Mitglied der HDP, einer linksgerichteten Oppositionspartei, gewesen sein. Dort gab es einen Jugendbetreuer, der ihn immer wieder über die politische Lage in der Türkei informierte, und ihn letztendlich auch gebeten haben soll, die zwei Männer zu beliefern. Der HDP wird von vielen Seiten Nähe zur PKK vorgeworfen.

Die zwei Männer sollen in den Bergen in der Nähe des Heimatortes des Angeklagten versteckt gewesen sein. Drei Mal zwischen Herbst 2021 und März 2022 brachte ihm der Jugendbetreuer ein Pferd mit Proviant und Medikamenten, mit dem der 21-Jährige in die Berge ritt. Persönlich gesehen hätte er die beiden Männer nie, er hätte das Pferd nur abgestellt und sei zu Fuß zurückgegangen.

„Ich wollte nur verhindern, dass zwei Menschen sterben“

Beim dritten Auftrag soll der junge Mann türkische Soldaten in den Bergen gesehen haben. Laut seinen Angaben hatte er damals die Lieferung an Ort und Stelle liegen gelassen und war umgekehrt. Allerdings warnte er die beiden Männer per Telefon vor den Soldaten.

Vor Gericht gab der 21-Jährige an, dass er nicht sicher gewusst habe, dass es sich bei den Männern um Kämpfer der PKK handelte. Allerdings war ihm bewusst, dass sie sich vor der Regierung versteckten. „Ich wollte nur verhindern, dass zwei Menschen sterben“, erklärte er. In anderen Aussagen soll der junge Mann jedoch davon geredet haben, dass die beiden Männer Mitglieder der PKK waren. Diese und andere Widersprüche schob der Angeklagte auf Verständigungsschwierigkeiten mit dem Übersetzer.

Momentan wohnt der Angeklagte in Traismauer. Er ist im letzten Jahr aus der Türkei geflüchtet, weil er fürchtete, dort wegen seinen Taten verfolgt zu werden. Nämlich wurde ihm mitgeteilt, dass die beiden Männer in den Bergen festgenommen wurden und von ihm erzählt hatten. In Istanbul hat der junge Mann Architektur studiert, er hofft, diese Studium in Österreich wieder aufnehmen zu können.

Letztendlich befand der Schöffensenat den 21-Jährigen für schuldig. Er wurde zu zwei Jahren bedingter Haft verurteilt. Außerdem wurde ihm Bewährungshilfe und die Teilnahme an einem Deradikalisierungsprogramm angeordnet. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.