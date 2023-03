Glasfaserausbau in Nußdorf: Kampf um die Quote

Seit mehreren Monaten steht der geplante Glasfaserausbau im Mittelpunkt des Gemeindegeschehens. „Das Thema Breitbandausbau ist mir seit vielen Jahren ein wichtiges Anliegen. Der sogenannte Ausbau eines großen Mobilfunkanbieters war leider nicht das, was wir brauchen werden“, so geschäftsführender Gemeinderat Patric Pipp (ÖVP), durch dessen Initiative wieder Schwung in den Glasfaserausbau gebracht wurde.

Die Vorteile der Glasfasertechnologie seien aufgrund des rasanten Anstieges des Bandbreitenbedarfs unbestritten und das nunmehrige Modell ermögliche die einmalige Errichtung eines für alle Anbieter offenen, öffentlichen Netzes für alle Haushalte.

Politiker appellieren an Bevölkerung

Seit mehreren Wochen sind 22 Glasfaserbotschafter in Franzhausen, Neusiedl, Nußdorf, Ried und Theyern unterwegs, um die über 500 Haushalte im geplanten Ausbaugebiet über die Vorteile und Sinnhaftigkeit des Glasfaserausbaus zu informieren. Für die einwohnerstärkste Katastralgemeinde Reichersdorf gibt es keine Projektförderung, da eine bessere Versorgung als im Rest der Gemeinde besteht. Ein Ausbau wäre auch hier möglich, sobald der Bund Reichersdorf als Fördergebiet anerkennt.

Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde über den aktuellen Stand der Bestellungen informiert. „Bisher haben bereits mehr als die Hälfte der etwa 230 benötigen Haushalte ihre Bestellung abgegeben. In den nächsten zwei Wochen besteht noch die Möglichkeit, die Glasfaser-Bestellung abzugeben“, erklärte Bürgermeister Heinz Konrath (SPÖ).

Es benötige einen gemeinsamen Kraftakt, um die erforderliche Quote zu erreichen: „Viele Gemeindebürger aus allen Generationen benötigen diese wertvolle Infrastruktur für ihr tägliches Leben und wir können hier gemeinsam einen wichtigen Schritt in die Zukunft der Gemeinde machen“, so Konrath. Abschließend appellierten Konrath und Pipp nochmals an die Bevölkerung, ihre Bestellung sobald als möglich abzugeben.

