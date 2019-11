Nicht nur für Jugendliche der polytechnischen Schule, sondern auch für die Schüler der vierten Klassen in der Neuen Mittelschule hat es berufspraktische Tage gegeben. Sie ermöglichen den Jugendlichen das Kennenlernen von Berufen, das Korrigieren falscher Berufsvorstellungen und die selbstkritische Überprüfung der persönlichen Eignungen und Neigungen.

Zuschauen, Fragen stellen, Ausprobieren

Die Jugendlichen können am gewählten „Schnupperplatz“ im Betrieb Berufserfahrungen sammeln und auch überprüfen, inwieweit ihre Vorstellungen vom Wunschberuf mit der Berufsrealität übereinstimmen.

Durch Zuschauen, Fragen stellen und Ausprobieren einfacher, ungefährlicher Tätigkeiten soll ein interessierter Jugendlicher seinen Wunschberuf praxisbezogen kennenlernen. Die Lerntätigkeit hört im Zeitalter der Digitalisierung ohnehin nie auf, wenn man in seinem Beruf am Ball bleiben will – und das wollen schließlich alle oder zumindest die meisten.

Zusätzlich erhält der Unternehmer, der Lehrlinge ausbildet, durch diese berufspraktische Tage Unterstützung bei der Personalauswahl.

„Dankbar für die Unterstützung“

„Viele Jugendliche haben eine andere Vorstellung von ihrem ,Traumberuf‘, doch in jedem Beruf gibt es schöne und weniger schöne Momente. Darum ist es gut, wenn man sich vorher mit allen Vor- und Nachteilen bekannt machen kann“, sind sich die Firmeninhaber einig.

Insgesamt waren 63 Schüler unterwegs und das Angebot war wirklich groß, denn es gab zahlreiche Firmen, die die Schüler von Montag bis Donnerstag schnuppern ließen. „Wir sind allen Betrieben in und um Herzogenburg sehr dankbar für ihre Unterstützung“, erklärt Pädagogin Dagmar Preiss, die die Koordination dieser Aktion übernommen hat.