Herzogenburg: Dormakaba baut Stellen ab

Aktuell arbeiten etwa 320 Mitarbeitende bei dormakaba in Herzogenburg, rund 95 Mitarbeitende sind im Werk in Eggenburg beschäftigt. Das wird aber nicht mehr lange so bleiben. Der Standort Eggendorf wird bis Ende 2024/Anfang 2025 geschlossen, die Produktion nach Herzogenburg verlegt. Von den 95 Mitarbeitenden sollen rund 65 in der Stiftsstadt wieder aufgebaut werden.

Schließung Schock in Eggenburg: dormakaba baut alle 95 Jobs ab

Um den Platz dafür zu schaffen, wird die Produktion der Produktgruppe „Türschlösser“ nach Bulgarien verlegt. Damit werden auch in Herzogenburg rund 90 Stellen abgebaut. Das hat dormakaba-Pressesprecher Patrick Lehn in einer Pressemitteilung bekanntgegeben.

Darin betont er zudem, dass der Stellenabbau „nichts mit der Leistung der Standorte und der erfolgreichen Arbeit unserer Mitarbeitenden zu tun“ hat. Dabei handle es sich lediglich um die Umsetzung eines gruppenweiten Transformationsprogramms. „Das Transformationsprogramm zielt auch darauf ab, die weltweite Produktionsstruktur weiter zu konsolidieren. Es sollen Kostenvorteile genutzt und größere Standorte gestärkt werden. Deshalb ist auch eine Verlagerung von einigen Produktionsbereichen in Länder geplant, die uns aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll erscheinen“, erklärt Lehn.