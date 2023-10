Zagging: 11-jährige Marie Kaiblinger ist Lesemeisterin

Den ganzen Sommer lang hieß es in vielen öffentlichen Bibliotheken in ganz NÖ: „Lesemeisterin & Lesemeister gesucht!“ Nun wurden aus den rund 2.000 Einsendungen die insgesamt 40 Lesemeisterinnen und Lesemeister gezogen – je zehn aus jedem Landesviertel. Unter den zehn Lesemeistern aus dem Mostviertel befindet sich auch Marie Kaiblinger aus Zagging. Die Elfjährige besucht oft und gerne die öffentliche Bücherei der Pfarre Hain. „Besonders Abenteuerromane haben es ihr angetan, sie liest aber auch gerne Krimis und derzeit sind ,Gregs Tagebücher' der Favorit“, weiß die ehrenamtliche Leiterin der Bücherei, Christa Lehner. Sie hat das Mädchen, das die 1. Klasse des Bundesrealgymnasiums St. Pölten (musischer Zweig) besucht, bei der Preisverleihung im NÖ Literaturhaus in Krems begleitet.

Der für Bibliotheken zuständige Landesrat Ludwig Schleritzko sagte dabei: „Wir wollen die Freude am Lesen steigern und so auch die Sprach- und Lesefertigkeiten von Kindern fördern. Umso mehr freut es mich, dass wir wieder rund 2.000 Einreichungen hatten! In vielen Bibliotheken gibt es ganz bewusste, zielgruppenorientierte Aktionen zur Lese- und Sprachförderung.“

„Lesemeisterin und Lesemeister gefunden!“, so lautete dann der Ausruf zum Start des Abschlussfestes, das auf der Kunstmeile Krems und im NÖ Literaturhaus stattfand. Mit dem Partner der Aktion, den NÖ Bahnen, ging es mit einer spannenden Quizreise mit der Wachaubahn von Spitz nach Krems. Dort angekommen, bot die Kunstmeile Krems ein besonderes Erlebnisprogramm für die Gewinnerinnen und Gewinner sowie ihre Familien: Es ging mit Kunstvermittlerinnen durch die Erwin-Moser-Ausstellung und die Landesgalerien. Die festliche Überreichung der Urkunden und Preise fand anschließend im NÖ Literaturhaus statt – es war ein gelungener und aufregender Nachmittag für die jungen Leseratten.

Bei der Hainer Bücherei freut man sich mit Lesemeisterin Marie Kaiblinger und weist gleich auf die nächsten Veranstaltungen hin: Am Samstag, 11. November, geht von 14 bis 18 Uhr die traditionelle Buchausstellung in Szene. Um 14.30 Uhr steht eine Kinderlesung mit Petra Wurstbauer auf dem Programm. Die Autorin wird aus ihrem Buch „Bine und Bär retten das Meer“ vortragen. Am Sonntag, 12. November, ist die Buchausstellung von 9.30 bis 12.30 Uhr geöffnet, in ihrem Rahmen findet von 9.30 bis 11.30 Uhr ein Bücherei-Frühstück statt.