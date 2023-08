Region Herzogenburg: Neues Schuljahr mit neuen Leiterinnen

Das neue Schuljahr bringt speziell im Fladnitztal neue Gesichter an der Spitze.

Ausgelöst wurden die Änderungen durch die Pensionierungen der bisherigen Leiterinnen Elisabeth Schwarz (Wölbling, Großrust, Statzendorf) und Ursula Noitz (Nussdorf, Gemeinlebarn).

Die Volksschulen Wölbling und Großrust werden künftig von Ursula Wimmer geleitet.

Die Volksschule Großrust startet in das neue Schuljahr mit 90 Kindern, aufgeteilt in fünf Klassen. Da der digitalen Kompetenz ein immer größerer Stellenwert zugeschrieben wird, freuen sich Ursula Wimmer und ihr Team über neue Laptops und Beamer. Um die Schüler auf die komplexer werdenden Aufgaben in der Zukunft vorzubereiten, wurden die Lehrpläne angepasst. „Die Lehrerinnen werden dies durch verstärkten Englischunterricht, Umweltbildung, Kommunikation und dem Einsatz digitaler Medien umsetzen“, erklärt Wimmer. Im Konzept der Schule ist seit vielen Jahren ein musikalischer Schwerpunkt verankert, so gibt es im kommenden Schuljahr wieder einen Schulchor, eine Bläserklasse – in Kooperation mit der Musikschule Fladnitztal – und das Fach „Musikalisches Gestalten“.

Für die Nachmittagsbetreuung sorgt seit vielen Jahren die Kindergruppe Valerie, die im Schulgebäude untergebracht ist.

85 Schüler, davon 23 Schulanfänger, freuen sich auf ein neues Schuljahr in der Volksschule Wölbling. Sie bietet neben den Regelklassen eine Mehrstufenklasse an. Hier werden Kinder aller Altersstufen gemeinsam von zwei Lehrerinnen unterrichtet und lernen dadurch von Anfang an Selbstständigkeit und Toleranz.

Die Schule verfügt über eine umfangreiche Ausstattung mit digitalem Equipment und ist somit für die Umsetzung des neuen Lehrplans bestens gerüstet. Auch die Musik kommt nicht zu kurz. Es gibt es eine Singklasse, die unverbindliche Übung Chor und eine Bläserklasse in Kooperation mit der Musikschule Fladnitztal. Die Marktgemeinde bietet im Schulgebäude eine Nachmittagsbetreuung an.

Manuela Dockner leitet künftig die Volksschulen Statzendorf und Gemeinlebarn. „Ich bin begeistert und gleichzeitig herausgefordert von den Neuerungen, die auf uns zukommen“, blickt sie voraus.

Dockner kann in Statzendorf zwei junge Gesichter im bewährten Team begrüßen: Carina Enzersfellner wird die Taferlklassler unterrichten, Lisa- Maria Redlinghofer wird das Team in allen Belangen pädagogisch verstärken.

Die Klassenlehrerin der 2. Klasse, Christina Karner, ist seit vielen Jahren eine kompetente und wertvolle Konstante. Edith Valentin, die Klassenlehrerin der 3. Klasse, wird in gewohnter Weise auch den immer größer werdenden Schulchor dirigieren. Die äußerst beliebte Bläserklasse und die 4. Klasse leitet Martina Dockner selbst.

Der neue Lehrplan für die 1. Klasse legt einen Schwerpunkt auf die individuelle Förderung jedes Kindes, auf kompetenzorientierten Unterricht als auch auf die fortschreitende Digitalisierung. Manuela Dockner: „Wir setzen verstärkt auf digitale Hilfsmittel im Unterricht und integrieren innovative Technologien in unsere Klassenzimmer.“

Des Weiteren sind umfangreiche Umbauarbeiten in der Schule geplant. Diese sollen nicht nur die räumlichen Bedingungen verbessern, sondern auch ein modernes und anregendes Lernumfeld für unsere Schützlinge schaffen. Die ganztägige Betreuung soll weiter ausgebaut werden und natürlich auch eine Entsprechung im Raum finden", blickt Manuela Dockner voraus.

Die Direktorin der Allgemeinen Sonderschule Traismauer-Stollhofen, Renate Obritzberger, erhält eine weitere Aufgabe: Sie wird ab sofort auch die Volksschule Nussdorf leiten.

Was tut sich in den Schulen in der Stadt Herzogenburg? Direktor Bernhard Moser leitet die Volksschulen Herzogenburg, St. Andrä und Inzersdorf-Getzersdorf. In Herzogenburg kann er Teresa Heiderer, Hanna Edlinger, Erika Gerstbauer und Johanna Scherb als neue Lehrkräfte begrüßen.

In St. Andrä und Inzersdorf bleibt das Personal völlig unverändert.

Die Mittelschule Herzogenburg bekommt laut Direktorin Martina Teufl vier neue Lehrkräfte, weil zwei in Pension gehen, eine für ein Jahr nach Budapest wechselt und eine weitere Klasse dazukommt.

In der Polytechnischen Schule fangen mit dem neuen Schuljahr zwei junge Lehrkräfte an, nachdem zwei aufgehört haben, der eine ist in die Privatwirtschaft gewechselt, der andere ist nach Wien gezogen.