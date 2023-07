Herzogenburger Künstlerin lädt zum Kurz-Workshop ein

Vor vielen Jahren und mit viel Engagement gründete Ingrid Neuwirt den Kunstverein Kunst&Co in Millstatt/Kärnten. Renate Minarz – vielen Menschen bekannt von ihrer Schupfengalerie in der Herzogenburger Kirchengasse – wurde damals von Ingrid dazu eingeladen, bei den Workshops zu assistieren und so sind dort manche Ausstellungen entstanden. Ingrid Neuwirt ist vor zwei Jahren verstorben, aber es hat sich eine nette Gruppe entwickelt, von der ein großer Teil in NÖ zu Hause ist – und die Künstler arbeiten jetzt sozusagen in Memoriam.

„Daraus entstand nun ein Kurzworkshop mit vier Personen in meiner Schupfengalerie, um einfach dem zu frönen, was Spaß macht. Dank meiner Druckerpresse reicht die Palette vom Monoprint über die Radierung bis zu Holzschnitten. Wir haben uns vorgenommen, die Sommermonate für diese Aktivität zu nutzen. Falls jemand Interesse hat, bitte bei mir melden. Da man in der Druckgrafik nur in kleinen Gruppen arbeitet, werden wir das gut einteilen“, so Renate Minarz, die unter 0676/ 6401704 oder reri.minarz@aon.at zu erreichen ist.