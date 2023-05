Herzogenburger Kunstmarkt feierte erfolgreiche Premiere

Ein voller Erfolg war der erste Herzogenburger Contemporary-Kunstmarkt, der in der Schupfengalerie über die Bühne ging. Die Künstler und Künstlerinnen der „Kisch“ – Kulturinitiative Schupfengalerie – wollten sich mit Gästen wieder einmal sichtbar machen, haben bei ihren Gesprächen die Idee dieses Marktes kreiert und zur Ausführung gebracht. In Wohlfühlatmosphäre brachten sie ihre Kunst mit guten Gesprächen und Gedankenaustausch dem Publikum näher. „Denn zwischenmenschliche Begegnungen sind ein wichtiger Teil ihrer Ausstellungen“, so Renate Minarz. Wichtig dabei war das Miteinander – denn Ideen, Umsetzung und natürlich auch gemeinsames Arbeiten, geht bei Individualisten nicht immer ganz reibungslos, umso schöner ist es für sie, wenn man dann das Ergebnis genießen kann.

„Das Interessante unserer Gruppe sehe ich darin, dass wir wirklich sehr, sehr unterschiedlich sind, doch die Freude am kreativen Tun uns allen am Herzen liegt. Das wunderbare an der Geschichte ist auch das Miteinander meiner Familie, die mich und die ,Kisch' tatkräftig und liebevoll unterstützt – sei es mit Bilderaufhängen, Drachenbefestigen oder die Gäste mit kunstvoll Dekoriertem und den Homemade-Cookies zu verwöhnen. Saschas Deko hat die Galerie zu einem gemütlichen Ort der Begegnung gemacht, Hans Deix ist mit seinen Digeridoos, die er selbst erzeugt und auch spielt, ganz spontan dazugekommen. Das ist für mich auch so eine schöne Sache, das spontane aufeinander Zugehen und die Rückmeldungen der Personen, die dann hier sind und sich wohlfühlen. Das ist meine persönliche Freude an diesen Events“, erklärt Renate Minarz im Gespräch mit der NÖN.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.