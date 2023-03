Das Lernen mit Freude

Fähigkeiten und Fertigkeiten weiterentwickeln und stärken: Das war das Ziel der Schwerpunktwoche der Sportmittelschule Wölbling. Jeder Jahrgang arbeitete zwei Mal drei Stunden in Projektform, um Lerntechniken und auch diverse Soft-Skills zu verbessern. Während in den 1. Klassen das Augenmerk auf Selbstorganisation und dem Strukturieren von Informationen lag, lernten die Schüler der 2. Klassen ihre Lerntypen kennen. Gewaltfreie Kommunikation und Stärkung der Klassengemeinschaft waren die Themen in den 3. Klassen. Die 4. Klassen widmeten sich der Kommunikation, um auch schon für Vorstellungsgespräche gerüstet zu sein.

