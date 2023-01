Kultur in Region Herzogenburg: „Teuerungswelle baut uns Bremse ein“

Werbung

Viele Kulturbetriebe und Kulturschaffende klagen darüber, dass die Besucherzahlen zurückgehen. Manche spüren diesen Trend weniger. Hauptgründe für den Rückgang sind die Corona-Delle und natürlich die massive Teuerungswelle. Die Veranstalter in der Region steuern dagegen.

„Stammpublikum wird uns auf alle Fälle die Treue halten“

Der künstlerische Leiter vom Verein „Kultur Schloss Walpersdorf“, Harald Kosik, und Obmann-Stellvertreterin Marialuise Koch blicken vorsichtig positiv in die Zukunft.

„Unser Verein hat sich zum Ziel gesetzt, diesen außergewöhnlichen Ort mit Musik und Kunst zu bereichern – und das wollen wir auch in diesem Jahr, in dem die sechsteilige Konzertreihe mit bekannten Künstlern und das sommerliche Kulturfest wieder Jung und Alt einladen. Wir haben absichtlich nicht die Preise erhöht und hoffen, das Stammpublikum wird uns das danken“, so Kosik im NÖN-Gespräch.

Ganz ohne Sparmaßnahmen geht es jedoch nicht: Das große Kulturfest wird heuer auf zwei Tage beschränkt, es findet am 22. und 23. Juli statt.

Marialuise Koch ergänzt: „Das Stammpublikum wird uns auf alle Fälle die Treue halten. Man hat es im vergangenen Jahr gesehen: Die Menschen waren froh, dass es wieder Kultur gab – und ich glaube, das wird sich auch heuer nicht ändern.“

„Problem“ und „schwierig“ aus Wortschatz gestrichen

Für Lidia Baich, künstlerische Leiterin von Schloss Thalheim Classic (STC), ist klar: „Nach Corona müssen wir nach wie vor Aufbauarbeit leisten. Diese trägt aber bereits erste Früchte und das Publikum kommt zurück. Freilich baut die aktuelle Teuerungswelle eine Bremse mit ein, aber ich denke, dass Zuversicht dennoch angesagt ist. Gemeinsames Wirken und nach vorne schauen zwischen Veranstaltern und Künstlern ist wichtig.“ Die Devise müsse lauten: interessante und vielseitige Veranstaltungen zu fairen Preisen. Baich: „Wir können diesen Weg nur gemeinsam gehen.“

Sandra Gruberbauer ist STC-Obfrau: „Die Wörter „Problem“ oder „schwierig“ haben wir aus unserem Wortschatz gestrichen. Gerade weil die Planung immer anspruchsvoller wurde: Karten werden später zum Termin hin geordert, Werbekanäle funktionieren anders als früher, der persönliche Kontakt ist umso wichtiger.“ Man freue sich über jeden Gast sehr und sei bemüht, die bestmögliche Qualität zu bieten. Gruber: „Und ganz ehrlich, die ersten Veranstaltungen geben uns recht. Sowohl in der Qualität unserer Künstler, vor allem aber auch in unseren aktuellen Besucherzahlen und der Vorschau bis Ende Juni.“

Und abschließend: „Kultur zu leben und sie vor allem für die Zukunft zu etablieren und zu sichern war noch nie ein Einfaches – aber mit permanentem Engagement, Einsatz und unglaublichem Teamgeist schaffen wir es, in Thalheim ausgeglichen zu bestehen.“

Sophie-Anna Melichar ist Programmintendantin der traditionellen Veranstaltungsreihe „Traismaurer Kultursommer“: „Die erste ,Kultursommerserie‘ unter der neuen Intendanz ist sehr erfreulich verlaufen und gleich mehrere Veranstaltungen waren ausgezeichnet besucht. Musik, Kunst und Kultur sind ein kostbares Gut, das es zu erhalten gilt. Dank unserer Sponsoren ist es uns möglich, die Preise für die Eintrittskarten auch in der kommenden Saison im Rahmen zu halten. Das war uns extrem wichtig, um allen Interessierten den Besuch unserer Veranstaltungen zu möglichen.“

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.