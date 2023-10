Herzogenburg: Wissenschaft für junge Generation

Mit der außerschulischen Vermittlungsinitiative „Science Afternoon“ der Abteilung Wissenschaft und Forschung des Landes NÖ, werden verschiedene Themenfelder aus der Welt der Wissenschaft und Forschung im Kulturzentrum Reitherhaus am Rathausplatz Kindern und Jugendlichen zwischen fünf und 14 Jahren näher gebracht. Vor wenigen Tagen gab es gleich zwei Veranstaltungen, einen „Girls-Day“, der sich speziell an Mädchen richtete, und einen Nachmittag, bei dem es um Spieleprogrammierung ging.

Ziel des „Science Afternoon“ ist, das Interesse an wissenschaftlichen Themen zu fördern oder unbekannte Interessen zu entfachen. Die Veranstaltungen finden ausschließlich zu schulfreien Zeiten, an Nachmittagen beziehungsweise am Wochenende statt, sodass alle Interessierten bei diesen kostenlosen und spannenden Workshops dabei sein können.