Auftakt zu den Herzogenburger Nökiss

Am vergangenen Freitag gab es die „Auftaktveranstaltung“ zum größten Fest, das die Stiftsstadt zu bieten hat, denn kommende Woche starten die NÖ Kindersommerspiele (Nökiss), bei denen rund 1.200 freiwillige Mitarbeiter sechs Tage im Einsatz sind.

Stiftspropst Petrus Stockinger, der zu dieser Sendungs- und Segnungsfeier für die Mitarbeiter und Helfer geladen hat, zitierte in seiner Predigt, nachdem er an alle Anwesenden kleine Handspiegel verteilt hat, einen Schrifttext aus dem Korintherbrief „Hohelied der Liebe“, wies aber auch gleich darauf hin, dass es sich bei dieser Feier nicht um die romantische Liebe handelt, sondern die sich selbst überwindende, aufopfernde Liebe zu den Menschen. „Es geht dabei immer um Selbstüberwindung — wir hätten alle ohne Nökiss einen bequemeren Sommer, nicht alles ist immer lustig, da steckt auch viel Arbeit dahinter — das muss man auch sehen und ich möchte es auch hier würdigen. Gerade die, die heute hier sind, leiden auch manchmal an der Verantwortung, die sie sich selbst umgehängt haben. Und dann kommen andere und sagen, warum tust Du Dir das an, warum bist Du so dumm.“ Hier sei man am Punkt: Die sich selbst überwindende Liebe könne eigentlich nicht erklärt werden. Stockinger: „Warum wir das tun, können wir jemanden, der uns das fragt, nur schlecht erklären. Hier gilt die Regel vom Spiegel: Wir schauen hinein und sehen nur Umrisse, aber wir glauben daran, dass sich Selbstüberwindung letztlich immer lohnt, schon in dieser Welt — und darüber hinaus. Wir glaube daran, dass wir einmal belohnt werden — Ja, Gott belohnt echte Liebe, sie spielt sich unter seinem Segen ab. Dafür, das uns das gelingt, wollen wir heute seinen Segen erbitten“, so der Propst.

Traditionsgemäß wird nach der Sendungsfeier mit den Aufbauarbeiten für das Fest begonnen.