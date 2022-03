Saison-Auftakt der Herzogenburger Kapellen ist geglückt

Werbung

Nach einer sehr langen Pause wegen Corona gab es für die Stadt- und Jugendkapelle kürzlich im Schloss-Hotel Zeillern endlich wieder ihr traditionelles Proben-Wochenende.

Es soll der Auftakt zu einem halbwegs normalen Musikerjahr sein, denn die Auftritte, die sich sonst durch das ganze Jahr hinziehen – angefangen vom Neujahrsblasen über das Frühlingskonzert bis zu den Muttertags- und Candlelightkonzerten – fielen an in den vergangenen beiden Jahren fast alle aus. Für heuer sind zumindest der Musikantenstammtisch in Schaubing am 26. März und ein Konzert am 28. Mai im Herzogenburger Volksheim fixiert.

Erster Kapellmeister kam aus Reidling

Gegründet wurde die Stadtkapelle 1989 auf Initiative des damaligen Bürgermeisters Anton Rupp und Stadtrat Josef Bauer. Erster Kapellmeister wurde der Reidlinger Karl Heigl, erster Obmann Willi Kaufmann. Während in der ersten Zeit vornehmlich Musikanten von auswärts die Spielverpflichtungen bestritten, wurde unter der zweiten Obfrau Christa Wegscheider erstmals der Weg eingeschlagen, junge Musiker selbst auszubilden. Das Probelokal in St. Andrä brachte damals auch viele Kinder aus diesem Ortsteil zur Musik und die Familien Wegscheider und Heegmann stellten die erste eigene Generation der Stadtkapelle.

Nach Kapellmeister Heigl übernahm für ein Jahr Franz Huss Junior die musikalische Leitung und danach folgte der Musikschullehrer Sandor Balogh, der heute noch das Herzogenburger Sinfonieorchester leitet. An Musikern konnte man damals die Musikerfamilie Diry aus Zagging gewinnen, Obmann wurde Franz Kopatz aus Kuffern.

Nach dem überraschenden Abgang von Sandor Balogh als Kapellmeister übernahm dann das Herzogenburger Original Werner Schnabl die musikalische Leitung.

2002 wurde die Jugendkapelle von Alfred Hertlein-Zederbauer gegründet, der nach Franz Kopatz bis 2015 auch als Obmann fungierte.

Aufgrund gesundheitlicher Probleme von Werner „Schnacki“ Schnabl übernahm dann 2012 Willi Wltschek das Amt des Kapellmeisters für eine Amtsperiode – und der jüngste große Wechsel im Jahr 2015 brachte Obfrau Sylvia Müller, Kapellmeister Alfred Hertlein-Zederbauer und den Jugendkapellmeister Hannes Kaiser.

Die Jugendarbeit wird großgeschrieben

Mit Matthias Weber verfügt die Kapelle nicht nur über einen ausgezeichneten Musiker (Trompete, Flügelhorn) und Kapellmeister-Stellvertreter, sondern auch über einen Tontechniker, der 2014 zum 25-jährigen und 2019 zum 30-jährigen Jubiläum mit den Musikern eine CD aufnahm und diese Produktion im eigenen Tonstudio abmischte.

Seit jeher wird in der Stadtkapelle das Thema Jugendarbeit großgeschrieben, denn eine intensive Zusammenarbeit mit der Musikmittelschule und der Musikschule stellt die Voraussetzung für einen weiteren Bestand der beiden Orchester dar.

Ein herausragendes Ereignis war im Jahr 2012 die Teilnahme der Jugendkapelle beim 40-jährigen Jubiläum der NÖ Kindersommerspiele, als in Betlehem auf dem Krippenplatz mit österreichischer Blasmusik einmarschiert wurde. Dieses Erlebnis war sicher ein Höhepunkt der Geschichte der Stadt- und Jugendkapelle.

Finanzielle Unterstützung gibt es von der Stadtgemeinde, denn laut Bürgermeister Christoph Artner leisten die beiden Kapellen einen unverzichtbaren Beitrag zum kulturellen Leben der Stadt: „Kein säkularer oder kirchlicher Festakt findet, wenn es ins Freie geht, ohne musikalische Begleitung statt. Die Erfolge lassen sich auch immer wieder an den Auszeichnungen für Konzert- oder Marschmusikbewertung ablesen. Ich bin stolz auf die Qualität der Stadt- und Jugendkapelle Herzogenburg, aber noch mehr auf die Leistungen und das Engagement der jungen und jung gebliebenen Musiker und Musikerinnen.“

