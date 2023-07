Polizei-Großeinsatz: Türken-Exzess in Herzogenburger Pizzeria

Zu einem Großeinsatz von Polizei und Rettung kam es am Freitagabend am Herzogenburger Rathausplatz. Eine Gruppe türkischer Staatsbürger, es waren rund 25, betrat die Pizzeria „Endo“ und hatte wohl nichts Gutes im Sinn. Die Fans des türkischen Machthabers Recep Tayyip Erdogan dürften den Wirten, einen Kurden, erst provoziert haben. Es entbrannte ein heftiger Streit, in dem die Fäuste sprachen. Der Gastronom (52), seine Gattin (45) und sein Sohn (15) erlitten leichte Verletzungen, die im Spital behandelt werden mussten. Tags darauf kamen neuerlich ungebetene Gäste, schwenkten eine türkische Fahne; wohl um zu zeigen, wer am Herzogenburger Rathausplatz das Sagen hat.

Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner im NÖN-Gespräch: „Es sind bislang sieben Verdächtige ausgeforscht worden, allesamt türkische Staatsbürger. Sie wurden bei der Staatsanwaltschaft St. Pölten wegen Raufhandel angezeigt.“ Zu Ende ist die Causa für die Exekutive noch nicht: „Es werden laufend Verdächtige und Zeugen befragt“, so Schwaigerlehner.

„Mein 15-jähriger Sohn wird von jungen Erdogan-Fans immer wieder belästigt und es wird deppert über ihn gesprochen“, schildert Wirt Ender Aysel im NÖN-Gespräch die Ausgangslage. Nun sei es wieder einmal soweit gewesen: „Rund 25 Jugendliche begannen wieder zu stänkern. Meine Gattin und ich haben unseren Sohn verbal verteidigt. Da sind sie über uns hergefallen und haben uns alle verletzt.“

Ender Aysel weiter: „Ich muss aber sagen, es sind nicht alle jungen Türken so, denn wir kommen sonst mit allen Menschen aus, egal welche Nationalität sie haben. Aber es sind halt immer wieder welche dabei, die aus der Rolle fallen.“ Der Gastronom schätzt seit 2008 die Gäste seines Lokals, egal, woher sie kommen. „Die Kombination aus mediterraner Gastfreundschaft und echt österreichischer Herzlichkeit sind das beste Rezept, dass sich all unsere Gäste bei und immer gut aufgehoben und willkommen fühlen“, sagt er abschließend.